8वें वेतन आयोग में सैलरी-पेंशन हो सकती है डबल, इतने फिटमेंट फैक्टर पर देखें कैलकुलेशन

1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारों के साथ 8वें वेतन आयोग के अपनी कार्रवाई शुरू करने की इच्छा प्रबल होती जा रही है। सरकार ने जनवरी में 8वां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दे दी थी लेकिन उसके बाद से फाइल आगे नहीं बढ़ी। हालांकि कर्मचारियों को अब भी यह लगता है कि आयोग जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। लेकिन इसकी उम्मीद कम है। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर की व्यावहारिकता समेत दूसरे बड़े काम में डेढ़ से दो साल लगेंगे।