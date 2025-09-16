Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

दुर्गा पूजा-दशहरे के कारण 30 सितंबर से पहले आ जाएगी सैलरी, मोदी सरकार ने जारी किया आदेश

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई से भी कहा है कि सैलरी और पेंशन पहले जारी करने के लिए बैंकों को निर्देशित करें।

भारत

Ashish Deep

Sep 16, 2025

केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार से पहले सैलरी मिलेगी। (फोटो : एआई)

नवरात्रि में दुर्गा पूजा-दशहरे को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर महीने की सैलरी एडवांस मिलेगी। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि पश्चिम बंगाल में तैनात कर्मचारियों की सैलरी 30 सितंबर से पहले आ जाए ताकि त्योहार मनाने में मुश्किल न हो। इस कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नियंत्रक महालेखा नियंत्रक कार्यालय (CGA) ने आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से राज्य में तैनात सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, औद्योगिक कर्मचारियों और पेंशनरों का अग्रिम पेमेंट होगा। सितंबर महीने का भुगतान 26 सितंबर 2025 यानि शुक्रवार को किया जाएगा।

सरकार पार्शियल पेमेंट करेगी

सरकार के फैसले का उद्देश्य त्योहार में केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुविधा देना है ताकि वे अपने परिवार के साथ आराम से त्योहारी माह का आनंद ले सकें। आदेश में कहा गया है कि इस एडवांस में पार्ट पेमेंट होगा। महीने के आखिर में वास्तविक सैलरी, वेतन और पेंशन के पूरे कैलकुलेशन के बाद जो बाकी होगा, उसका पेमेंट किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

10 लाख कमाने वाले ऐसे बचा सकते हैं 90 हजार रुपये कर, ये रहे 5 बेस्ट टैक्स सेविंग के तरीके
कारोबार
image

बैंकों को भी निर्देश देने का आदेश

यह आदेश सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, रक्षा विभाग, डाक और दूरसंचार सेवाओं में लागू होगा। साथ ही, यह निर्देश राज्य की सभी बैंक शाखाओं तक पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी ताकीद किया गया है ताकि पेमेंट टाइम पर हो सके। बैंक और भुगतान एजेंसी ऑफिस (PAO) सभी पेंशनरों को भी यह अग्रिम भुगतान समय पर देंगे।

पेमेंट टाइम पर करने का आदेश

अफसरों का कहना है कि इस आदेश से कर्मचारियों को उत्सव से पहले अपनी जरूरतें पूरी करने में आसानी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों ने इस आदेश का स्वागत किया है। इस निर्देश के तहत पश्चिम बंगाल के सभी केंद्रीय कार्यालयों को यह आदेश तुरंत कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए संबंधित विभागों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं, पेंशनर्स के लिए बैंक भुगतान सुनिश्चित कर दिया गया है ताकि उन्हें भी उनके खर्चों में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Updated on:

16 Sept 2025 11:00 am

Published on:

16 Sept 2025 10:41 am

Hindi News / Business / दुर्गा पूजा-दशहरे के कारण 30 सितंबर से पहले आ जाएगी सैलरी, मोदी सरकार ने जारी किया आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.