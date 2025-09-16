दुर्गा पूजा-दशहरे के कारण 30 सितंबर से पहले आ जाएगी सैलरी, मोदी सरकार ने जारी किया आदेश

अफसरों का कहना है कि इस आदेश से कर्मचारियों को उत्सव से पहले अपनी जरूरतें पूरी करने में आसानी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों ने इस आदेश का स्वागत किया है। इस निर्देश के तहत पश्चिम बंगाल के सभी केंद्रीय कार्यालयों को यह आदेश तुरंत कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए संबंधित विभागों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं, पेंशनर्स के लिए बैंक भुगतान सुनिश्चित कर दिया गया है ताकि उन्हें भी उनके खर्चों में किसी प्रकार की असुविधा न हो।