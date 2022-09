सऊदी अरब बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर, रूस को छोड़ा पीछे

रूस को पीछे करते हुए सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। अगस्त महीने में भारत ने साऊदी अरब से 8.63 लाख बैरल तेल प्रति दिन के हिसाब से खरीदा, जो जुलाई महीने के मुकाबले 4.8% अधिक है। हालांकि दोनों देशों के बीच काफी कम अंतर है।

रूस-युक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण दोनों ही देशों को कई मामलों में लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के कारण पहले ही पूरी दुनिया वैश्विक खाद्य संकट के कगार पर आ गई है। इसी बीच ग्लोबल आर्थिक मंदी की भी आशंका जटाई जा रही है। हालांकि आज जो आकड़े सामने आए हैं वह रूस के लिए चिंताजनक हैं। वहीं अगर इन आकड़ों में लगातार गिरावट आती रही तो यह आकड़े रूस के लिए ज्यादा चिंताजनक बन सकते हैं। दरअसल पिछले अगस्त महीने में रूस के द्वारा भारत में प्रति दिन 855,950 बैरल कच्चा तेल निर्यात किया गया, जो जुलाई के मुकाबले 2.4% कम है। इसके कारण रूस को पीछे करते हुए सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है।

Saudi Arabia becomes India's second largest oil supplier, leaves Russia behind