SBI ने अपने ग्राहकों को किया अलर्ट, अनजान लिंक पर क्लिक करने से हो सकता है भारी नुकसान

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने करोड़ों ग्राहकों को सावधान रहने को कहा है। ग्राहकों को आगाह करते हुए SBI ने कहा है कि किसी भी अनजान बिना जाने-पहचाने सोर्स वाले लिंक पर क्लिक करने से पहले कई बार सोच लें। यह आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस तरह के अनजाने लिंक फिशिंग अटैक को बुलावा दे सकते हैं।

इस तरह के लिंक किसी प्रलोभन देने वाले मैसेज में हो सकते हैं। हो सकता है मैसेज में लिखा हो कि फलां बैंक से आपको एक गिफ्ट मिला है। अगर ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो भूल कर भी उसे न खोलें और उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक न करें, यह आपकी गाढ़ी कमाई के खिलाफ बड़ी साजिश हो सकती है और झटके में आपकी कमाई गलत हाथों में जा सकती है। ऐसी वारदात आजकल खूब देखने और सुनने में आ रही हैं।

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ग्राहकों को इन सुरक्षा खतरों के बारे में सचेत किया है।

ट्वीट में कहा गया है:

“क्या आप इन लिंक को अपने इनबॉक्स में प्राप्त कर रहे हैं? स्टीयर क्लियर! इन फ़िशिंग लिंक पर क्लिक करने से आपकी व्यक्तिगत और सीक्रेट जानकारी गलत हाथों में जा सकती है. सतर्क रहें. क्लिक करने से पहले सोचें.”

Are you receiving these links in your inbox? Steer Clear! Clicking on these phishing links could lead to loss of your personal and confidential information. Stay alert. Think before you click!#ThinkBeforeYouClick #StayAlert #StaySafe #CyberSafety pic.twitter.com/e9v3E31Nny