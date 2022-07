SEBI ने आशीष चौहान को अगले NSE हेड के रूप में दी मंजूरी, जानें कौन हैं ये

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के एमडी आशीष कुमार चौहान को NSE के MD और सीईओ विक्रम लिमये की जगह लेने के लिए SEBI ने मंजूरी दे दी है। जानिए कौन हैं ये और कैसे रहा है NSE से पहले भी इनका कनेक्शन...

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आशीष कुमार चौहान के नाम को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के हेड के रूप में मंजूरी दे दी है। अब वो एमडी और सीईओ विक्रम लिमये की जगह लेंगे। NSE में लिमये का कार्यकाल 16 जुलाई को समाप्त हो गया था। लिमये को चित्रा रामकृष्ण के बाद वर्ष 2017 में नियुक्त किया गया था। इस दौरान कंपनी ने सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के रूप में खुद को मजबूत किया है। अब उनकी जगह आशीष कुमार चौहान लेंगे जो फिलहाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के वर्तमान एमडी और सीईओ हैं।

