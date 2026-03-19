MSME पेमेंट का ’45 दिनों वाला’ नियम: व्यापार में अनुशासन या नई मुसीबत?



वेंडर्स की लिस्टिंग: अपने सभी सप्लायर्स को 'माइक्रो', 'स्मॉल' और 'ट्रेडर' की कैटेगरी में बांटें।

एग्रीमेंट अपडेट करें: यदि आप 15 दिन से ज्यादा का समय चाहते हैं, तो लिखित एग्रीमेंट जरूर करें (जो 45 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता)।

MSME-1 फॉर्म: याद रखें, बड़ी कंपनियों को ROC को भी MSME भुगतान की जानकारी देनी होती है। डाटा में अंतर (Mismatch) सीधा नोटिस को दावत दे सकता है।