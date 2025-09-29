गोल्डन चांस मिस नहीं करना तो केंद्रीय कर्मचारी 30 सितंबर तक निपटा लें यह जरूरी काम

एकमुश्त स्विच करने का मौका : UPS लेने वाले एक बार NPS में वापस जाने का विकल्प चुन सकते हैं। यानी, कर्मचारी के पास एकतरफा लेकिन सुरक्षित रास्ता रहेगा।

ग्रेच्युटी और टैक्स में छूट : UPS में रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। साथ ही आयकर अधिनियम, 2025 में UPS सब्सक्राइबर्स को टैक्स छूट दी गई है।

दिव्यांग सुरक्षा : सेवा के दौरान मौत, दिव्यांगता की स्थिति में CCS (पेंशन) नियमों या PFRDA नियमों के तहत बेनिफिट मिलेगा।

20 साल बाद VRS : 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने पर भी प्रो रेटा पेंशन और एश्योर्ड पेमेंट मिलेगा।

केस चलने पर भी हक सुरक्षित : अगर रिटायरमेंट के समय कोई मामला लंबित है तो भी UPS का फायदा मिलेगा।

PSU/स्वायत्त संस्था में समायोजन पर फायदा : किसी अन्य संस्था में जाने पर भी UPS लाभ सुरक्षित रहेगा।

नए कर्मचारियों के लिए दूसरा मौका : 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को 30 सितंबर तक UPS में जाने का आखिरी अवसर दिया गया है।