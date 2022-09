Share Market: बाबा रामदेव आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान, पतंजलि फूड्स की कामयाबी के बाद 5 IPO लाने का है प्लान

Share Market: बाबा रामदेव 'पतंजलि फूड्स' की कामयाबी के बाद 5 कंपनियों को शेयर मार्केट में लिस्ट कराने की योजना बना रहे हैं। वह आज इसको लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिसके लिए वह आज प्रेस कांफ्रेंस करने वाले हैं।

Share Market: बाबा रामदेव की कंपनी 'पतंजलि फूड्स'ने अपने निवेशकों को पिछले 5 साल में 5400% का रिटर्न दिया है, जिसमें अभी भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसकी कामयाबी के बाद योग गुरू बाबा रामदेव शेयर मार्केट में 5 कंपनियों शेयर मार्केट में लिस्ट कराना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने हाल ही में बताया था। पतंजलि की ओर से कहा गया है कि बाबा रामदेव 16 सितंबर को प्रेस कांफ्रेस करेंगे। पतंजलि की ओर से बताया गया है कि उनके स्वदेशी आंदोलन को बदनाम करने के उद्देश्य से झूठे तथ्य और आंकड़े फैलाते जा रहे हैं, जिसके बारे में वह "अफवाह फैलाने वालों की साजिशों और प्रयासों को उजागर करेंगे।"

