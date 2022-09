बाबा रामदेव की कंपनी के शेयर ने 5 साल में दिया 5400% का रिटर्न, आज लगा 5% का अपर सर्किट

बाबा रामदेव की कंपनी 'पतंजलि फूड्स' (Patanjali foods) ने अपने निवेशकों को पिछले 5 साल में 5400% का रिटर्न दिया है। साल 2017 में 'पतंजलि फूड्स' का शेयर प्राइज 26 रुपए था जो आज 1,317.90 रुपए पहुंच गया है। वहीं आज शुरुआती कारोबार के बाद ही इसमें 5% का अपर सर्किट लग गया।

योग गुरू बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली 'पतंजलि फूड्स' कंपनी का शेयर लगातार अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देते हुए शानदार कमाई करा रहा है। पिछले एक महीने में यह शेयर 15.77% से अधिक का रिटर्न दे चुका है। वहीं बात करें पिछले 6 महीने की तो 'पतंजलि फूड्स' (Patanjali foods) ने 26.81% से अधिक का रिटर्न दिया है। लगातार जारी तेजी के बीच कई शेयर मार्केट जानकार इसमें निवेश करने की भी सलाह दे रहे हैं। वहीं आज शुरुआती कारोबार के बाद ही शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया है।

Shares of Baba Ramdev's company Patanjali foods gave 5400% return in 5 years, today there is an upper circuit of 5%