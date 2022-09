टाटा ग्रुप कंपनी 'Tata Play' का आ रहा IPO, पैसा लगाने पर मिलेगा अच्छा रिटर्न!

टाटा ग्रुप कंपनी 'Tata Play' जल्द ही शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली है। इसके लिए कंपनी इस महीने के लास्ट तक IPO लाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कर सकती है। टाटा ग्रुप की ये कंपनी सेटेलाइट टीवी बिजनेस से जुड़ी हुई है।

देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक 'टाटा ग्रुप' की एक और कंपनी 'Tata Play' जल्द ही शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली है। 'Tata Play' सेटेलाइट टीवी बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसका ब्रांड नाम इसी साल के शुरुआत में Tata Sky से बदलकर Tata Play किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप की यह कंपनी पिछले साल ही अपना IPO लाने वाली थी लेकिन री-ब्रांडिंग के वजह से कपनी ने IPO लाने के फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब Tata Play इस महीने के लास्ट तक IPO लाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कर सकती है, जिसके बाद जल्द ही इसका IPO आ सकता है।

Tata group company Tata Play may submit draft paper to SEBI this month for its IPO, get good returns on investing money!