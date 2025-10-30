Share Market: 600 अंक टूटकर बंद हुआ मार्केट, बैंकिग और हेल्थकेयर स्टॉक्स सबसे अधिक गिरे, उधर यहां आई तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज 2 को छोड़कर सभी सेक्टोरल सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.74 फीसदी दर्ज की गई। इसके अलावा, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.70 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.44 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.48 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.51 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.29 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.45 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.59 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.38 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.10 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.12 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.01 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.71 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। वहीं, निफ्टी रियल्टी में 0.04 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.10 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।