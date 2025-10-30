Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Share Market: 600 अंक टूटकर बंद हुआ मार्केट, बैंकिग और हेल्थकेयर स्टॉक्स सबसे अधिक गिरे, उधर यहां आई तेजी

Share Market News: शेयर बाजार आज बड़ी गिरावट लेकर बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स आज 592 अंक की गिरावट के साथ 84,404 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 176 अंक की गिरावट के साथ 25,877 पर बंद हुआ।

2 min read
भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 30, 2025

Share Market news

शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। (PC: Gemini)

भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को बड़ी गिरावट लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.70 फीसदी या 592 अंक की गिरावट के साथ 84,404 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 7 शेयर हरे निशान पर और 23 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.68 फीसदी या 176 अंक की गिरावट के साथ 25,877 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज लार्सन एंड टुब्रो, बीईएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, अडानी पोर्ट्स और टाइटन के शेयर हरे निशान पर बंद हुए हैं। इससे इतर, भारती एयरटेल, पावरग्रिड, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, एचयूएल, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, ट्रेंट, सनफार्मा, आईटीसी, टीसीएस, एशियन पेंट, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, कोटक बैंक और इटरनल के शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।

बैंकिंग शेयरों में गिरावट

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज 2 को छोड़कर सभी सेक्टोरल सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.74 फीसदी दर्ज की गई। इसके अलावा, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.70 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.44 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.48 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.51 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.29 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.45 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.59 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.38 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.10 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.12 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.01 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.71 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। वहीं, निफ्टी रियल्टी में 0.04 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.10 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।

Updated on:

30 Oct 2025 04:37 pm

Published on:

30 Oct 2025 04:36 pm

Hindi News / Business / Share Market: 600 अंक टूटकर बंद हुआ मार्केट, बैंकिग और हेल्थकेयर स्टॉक्स सबसे अधिक गिरे, उधर यहां आई तेजी

