Strategy For Share Market: शेयर बाजार की गिरावट को ‘टैक्स बचत’ में कैसे बदलें?

Strategy For Share Market: बाजार का गिरना निवेशकों के लिए केवल पोर्टफोलियो में 'लाल निशान' नहीं है, बल्कि यह टैक्स प्लानिंग का एक 'स्वर्ण अवसर' भी है। यदि आप इस गिरावट को सही रणनीति से इस्तेमाल करें, तो आप सरकार को दिए जाने वाले टैक्स में लाखों की बचत कर सकते हैं। आइए समझते हैं 'टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग' (Tax Loss Harvesting) का वो गणित, जो बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर इस्तेमाल करते हैं।