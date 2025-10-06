IT शेयरों में खरीदारी से बाजार में बड़ा उछाल, 3 सेशंस में 1500 अंक चढ़ा सेंसेक्स, जानिए मार्केट का हाल

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। (PC: Gemini)
भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.72 फीसदी या 582 अंक की बढ़त लेकर 81,790 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयर हरे निशान पर और 10 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 183 अंक की बढ़त लेकर 25,077 पर बंद हुआ। पिछले 3 सेशंस से मार्केट में तेजी देखी जा रही है। इस दौरान सेंसेक्स 1500 अंक उछल गया है।
सेंसेक्स के शेयरों में सबसे अधिक तेजी टीसीएस और टेक महिंद्रा में दर्ज हुई। इसके अलावा, इटरनल, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, मारुति, सनफार्मा, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन एंड टुब्रो, एयरटेल, बीईएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचयूएल का शेयर हरे निशान पर बंद हुआ। इससे इतर आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, आईटीसी, ट्रेंट, टाइटन, पावरग्रिड, अडानी पोर्ट्स और टाटा स्टील के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 2.28 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 0.11 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.42 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.22 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.68 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.29 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.75 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 में 1.20 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.39 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 1.57 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.40 फीसदी तेजी दर्ज हुई। इससे इतर, निफ्टी एफएमसीजी में 0.20 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.90 फीसदी और निफ्टी मेटल में 0.89 फीसदी के गिरावट दर्ज हुई।
