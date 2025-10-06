IT शेयरों में खरीदारी से बाजार में बड़ा उछाल, 3 सेशंस में 1500 अंक चढ़ा सेंसेक्स, जानिए मार्केट का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 2.28 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 0.11 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.42 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.22 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.68 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.29 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.75 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 में 1.20 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.39 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 1.57 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.40 फीसदी तेजी दर्ज हुई। इससे इतर, निफ्टी एफएमसीजी में 0.20 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.90 फीसदी और निफ्टी मेटल में 0.89 फीसदी के गिरावट दर्ज हुई।