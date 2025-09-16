ऑटो और रियल्टी शेयरों में तेजी से उछला बाजार, सेंसेक्स 600 अंक चढ़कर हुआ बंद, इन शेयरों में दिखी गिरावट

आज सबसे अधिक तेजी ऑटो और रियल्टी शेयरों में दर्ज की गई है। निफ्टी ऑटो 1.44 फीसदी और निफ्टी रियल्टी 1.07 फीसदी की बढ़त लेकर बंद हुआ है। इसके अलावा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 0.40 फीसदी, निफ्टी आईटी 0.86 फीसदी, निफ्टी मीडिया 0.86 फीसदी, निफ्टी मेटल 0.83 फीसदी, निफ्टी फार्मा 0.30 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.43 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.07 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स 0.06 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.80 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.86 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक 0.04 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम इंडेक्स 1.03 फीसदी की बढ़त लेकर बंद हुई है।