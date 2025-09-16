Patrika LogoSwitch to English

ऑटो और रियल्टी शेयरों में तेजी से उछला बाजार, सेंसेक्स 600 अंक चढ़कर हुआ बंद, इन शेयरों में दिखी गिरावट

Share Market: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स करीब 600 अंक की बढ़त के साथ 82,380 पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी 25,239 पर बंद हुआ है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 16, 2025

बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को बड़ी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.73 फीसदी या 594 अंक की बढ़त के साथ 82,380 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 28 शेयर हरे निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.68 फीसदी या 169 अंक की बढ़त के साथ 25,239 पर बंद हुआ है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी कोटक बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में दर्ज हुई। इसके अलावा, मारुति, एयरटेल, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक, इटरनल, एनटीपीसी, बीईएल, टीसीएस, अडानी पोर्ट्स, एसबीआई, टाइटन, टेक महिंद्रा, पावरग्रिड, सनफार्मा, रिलायंस, इन्फोसिस, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, आईटीसी एचयूएल और एचडीएफसी बैंक का शेयर भी बढ़त लेकर बंद हुआ है। वहीं, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट का शेयर लाल निशान पर बंद हुआ है।

NSE के इन शेयरों में दर्ज हुई सबसे अधिक तेजी

NSE के इन शेयरों में आई सबसे अधिक गिरावट

ऑटो और रियल्टी स्टॉक्स में तेजी

आज सबसे अधिक तेजी ऑटो और रियल्टी शेयरों में दर्ज की गई है। निफ्टी ऑटो 1.44 फीसदी और निफ्टी रियल्टी 1.07 फीसदी की बढ़त लेकर बंद हुआ है। इसके अलावा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 0.40 फीसदी, निफ्टी आईटी 0.86 फीसदी, निफ्टी मीडिया 0.86 फीसदी, निफ्टी मेटल 0.83 फीसदी, निफ्टी फार्मा 0.30 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.43 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.07 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स 0.06 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.80 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.86 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक 0.04 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम इंडेक्स 1.03 फीसदी की बढ़त लेकर बंद हुई है।

