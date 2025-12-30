Share Market: गिरावट के साथ खुला बाजार, बैंकिंग और आईटी शेयर लुढ़के, यहां दिखी तेजी

निफ्टी 50 ने आज 25,940.90 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की, जबकि इसका पिछला बंद 25,942.10 पर था। 9:18 AM पर शुरुआती कारोबार में निफ्टी फिसलकर 25,912.80 तक आ गया, जो करीब 29 अंकों की गिरावट को दर्शाता है। वहीं, बीएसई सेंसेक्स भी कमजोर रुख के साथ खुला। सेंसेक्स ने 84,600.99 पर ओपनिंग की, जबकि पिछला बंद 84,695.54 पर था। 9:20 AM तक शुरुआती सत्र में सेंसेक्स लगभग 130 अंक फिसलकर 84,565.50 के स्तर तक आ गया। यह गिरावट बैंकिंग, आईटी और मेटल जैसे दिग्गज शेयरों में दबाव के कारण देखने को मिली।