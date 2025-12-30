Share Market: गिरावट के साथ खुला बाजार, बैंकिंग और आईटी शेयर लुढ़के, यहां दिखी तेजी

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: Pexels)
साल खत्म होने के एक दिन पहले घरेलू शेयर बाजार ने कमजोर शुरुआत की। वैश्विक संकेतों में सतर्कता और चुनिंदा शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। निवेशकों ने कारोबार की शुरुआत संभलकर की। साल के आखिरी कारोबारी दिनों में बाजार लाल निशान में नजर आ रहा है।
निफ्टी 50 ने आज 25,940.90 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की, जबकि इसका पिछला बंद 25,942.10 पर था। 9:18 AM पर शुरुआती कारोबार में निफ्टी फिसलकर 25,912.80 तक आ गया, जो करीब 29 अंकों की गिरावट को दर्शाता है। वहीं, बीएसई सेंसेक्स भी कमजोर रुख के साथ खुला। सेंसेक्स ने 84,600.99 पर ओपनिंग की, जबकि पिछला बंद 84,695.54 पर था। 9:20 AM तक शुरुआती सत्र में सेंसेक्स लगभग 130 अंक फिसलकर 84,565.50 के स्तर तक आ गया। यह गिरावट बैंकिंग, आईटी और मेटल जैसे दिग्गज शेयरों में दबाव के कारण देखने को मिली।
शुरुआती कारोबार में BEL, अदाणी पोर्ट्स, ICICI बैंक, भारती एयरटेल और एक्सिस बैंक जैसे शेयर हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में रहे, जिससे बाजार को कुछ हद तक सहारा मिला। वहीं, HDFC बैंक, कोटक बैंक, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंफोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जिसने सूचकांकों पर दबाव बनाए रखा।
