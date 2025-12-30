30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Share Market: गिरावट के साथ खुला बाजार, बैंकिंग और आईटी शेयर लुढ़के, यहां दिखी तेजी

आज मंगलवार को शेयर मार्केट में शुरुआती कारोबार दबाव में रहा। वैश्विक संकेतों में सतर्कता और दिग्गज शेयरों में बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में खुले।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 30, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: Pexels)

साल खत्म होने के एक दिन पहले घरेलू शेयर बाजार ने कमजोर शुरुआत की। वैश्विक संकेतों में सतर्कता और चुनिंदा शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। निवेशकों ने कारोबार की शुरुआत संभलकर की। साल के आखिरी कारोबारी दिनों में बाजार लाल निशान में नजर आ रहा है।

पिछले बंद से नीचे खुला बाजार

निफ्टी 50 ने आज 25,940.90 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की, जबकि इसका पिछला बंद 25,942.10 पर था। 9:18 AM पर शुरुआती कारोबार में निफ्टी फिसलकर 25,912.80 तक आ गया, जो करीब 29 अंकों की गिरावट को दर्शाता है। वहीं, बीएसई सेंसेक्स भी कमजोर रुख के साथ खुला। सेंसेक्स ने 84,600.99 पर ओपनिंग की, जबकि पिछला बंद 84,695.54 पर था। 9:20 AM तक शुरुआती सत्र में सेंसेक्स लगभग 130 अंक फिसलकर 84,565.50 के स्तर तक आ गया। यह गिरावट बैंकिंग, आईटी और मेटल जैसे दिग्गज शेयरों में दबाव के कारण देखने को मिली।

कौन से शेयर संभाल रहे हैं बाजार

शुरुआती कारोबार में BEL, अदाणी पोर्ट्स, ICICI बैंक, भारती एयरटेल और एक्सिस बैंक जैसे शेयर हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में रहे, जिससे बाजार को कुछ हद तक सहारा मिला। वहीं, HDFC बैंक, कोटक बैंक, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंफोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जिसने सूचकांकों पर दबाव बनाए रखा।

ये भी पढ़ें

सोना-चांदी ही नहीं, इन Metal Stocks ने भी 2025 में दिया शानदार रिटर्न, 27% उछली इंडेक्स
कारोबार
Nifty metal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 09:39 am

Hindi News / Business / Share Market: गिरावट के साथ खुला बाजार, बैंकिंग और आईटी शेयर लुढ़के, यहां दिखी तेजी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

नए साल में लगने वाला है झटका! बदल जाएंगे LPG सब्सिडी के नियम; तो क्या महंगी हो जाएगी रसोई गैस?

कारोबार

AI वीडियो बनाकर हर साल 980 करोड़ रुपये की कमाई कर रहे यू-ट्यूब चैनल, जुटा लिये 22 करोड़ सब्सक्राइबर्स

AI Video Earning in Youtube
कारोबार

Birthday Special: हॉटमेल वाले सबीर भाटिया के हाथ पर 'भाई' ने दागी थी सिगरेट!

sabeer bhatia birthday
कारोबार

Gold Silver Price Today: उच्च स्तरों से लड़खड़ाकर गिरा सोना, चांदी में भी भारी गिरावट, कीमतों ने क्यों खाई पलटी?

Gold Silver Price Today
कारोबार

Mandi News: धान और चना मंदा, गेहूं, मूंगफली का तेल और सोयाबीन के भावों में उछाल, जानें मंडी रेट्स

Mandi News
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.