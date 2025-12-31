शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, निफ्टी 26,000 के पार, सेंसेक्स में भी तेजी

शुरुआती कारोबार में स्टील, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में 1 से 4 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई, जिससे इंडेक्स को मजबूती मिली। वहीं, चुनिंदा आईटी और FMCG शेयरों में हल्का दबाव बना रहा, हालांकि गिरावट सीमित रही। कुल मिलाकर, बाजार की शुरुआत सकारात्मक रही और निवेशकों का रुख नए साल से पहले जोखिम लेने की ओर दिखा। वैश्विक संकेतों और साल के आखिरी कारोबारी दिन की चाल पर अब निवेशकों की नजर बनी हुई है।