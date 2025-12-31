31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, निफ्टी 26,000 के पार, सेंसेक्स में भी तेजी

नए साल से पहले शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में बैंकिंग और ऑटो शेयरों की खरीदारी के दम पर निफ्टी 26,000 के पार पहुंचा, जबकि सेंसेक्स भी मजबूती के साथ हरे निशान में खुला।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 31, 2025

share market

प्रतीकात्मक तस्वीर। (PC: Pexels)

नए साल से पहले बाजार ने सकारात्मक शुरुआत की। बुधवार सुबह कारोबार शुरू होते ही निवेशकों में खरीदारी का रुझान दिखा, जिससे प्रमुख सूचकांकों में मजबूती देखने को मिली। बीते कारोबारी सत्र की तुलना में आज बाजार हरे निशान में खुला और शुरुआती मिनटों में बढ़त बनाए रखने में सफल रहा।

निफ्टी 50: पिछले बंद से ऊपर खुला बाजार

निफ्टी 50 आज 25,971.05 के स्तर पर बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में चढ़कर 26,006.85 तक पहुंच गया। इस दौरान निफ्टी में 25,938.85 के पिछले बंद के मुकाबले करीब 68 अंकों की तेजी (0.26%) दर्ज की गई। बाजार की चौड़ाई मजबूत रही, जहां 35 शेयर बढ़त में, जबकि 15 शेयर गिरावट में नजर आए।

सेंसेक्स में भी तेजी, बैंकिंग और ऑटो शेयरों का सपोर्ट

बीएसई सेंसेक्स ने भी मजबूती के साथ दिन की शुरुआत की। सेंसेक्स 84,793.58 पर खुला। जो कि ऊपर खुलकर शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 84,869.70 तक पहुंच गया। इसमें करीब 195 अंकों (0.23%) की बढ़त देखने को मिली। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला।

इन शेयरों में दिखी मजबूती

शुरुआती कारोबार में स्टील, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में 1 से 4 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई, जिससे इंडेक्स को मजबूती मिली। वहीं, चुनिंदा आईटी और FMCG शेयरों में हल्का दबाव बना रहा, हालांकि गिरावट सीमित रही। कुल मिलाकर, बाजार की शुरुआत सकारात्मक रही और निवेशकों का रुख नए साल से पहले जोखिम लेने की ओर दिखा। वैश्विक संकेतों और साल के आखिरी कारोबारी दिन की चाल पर अब निवेशकों की नजर बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

सोना-चांदी ही नहीं, इन Metal Stocks ने भी 2025 में दिया शानदार रिटर्न, 27% उछली इंडेक्स
कारोबार
Nifty metal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Dec 2025 09:49 am

Hindi News / Business / शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, निफ्टी 26,000 के पार, सेंसेक्स में भी तेजी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

चीन की कमाई पर भारत की करारी चोट, Steel Import पर लगाया Tariff

India imposes tariff on Chinese steel imports
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में आई जबरदस्त गिरावट, चांदी का बुलबुला भी फूटा, कीमतों में हजारों रुपयों की मंदी

Gold Silver Price Today
कारोबार

क्या 2026 में PPF पर मिलने वाला ब्याज 49 सालों में सबसे कम हो जाएगा?

Public Provident Fund interest rate
कारोबार

नए साल से पहले मिली बड़ी खुशी, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

Indian Economy
कारोबार

UPI पेमेंट से लेकर Credit Score तक: 1 जनवरी 2026 से बदल रहे हैं ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर!

AI generated image
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.