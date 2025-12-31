शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, निफ्टी 26,000 के पार, सेंसेक्स में भी तेजी

प्रतीकात्मक तस्वीर। (PC: Pexels)
नए साल से पहले बाजार ने सकारात्मक शुरुआत की। बुधवार सुबह कारोबार शुरू होते ही निवेशकों में खरीदारी का रुझान दिखा, जिससे प्रमुख सूचकांकों में मजबूती देखने को मिली। बीते कारोबारी सत्र की तुलना में आज बाजार हरे निशान में खुला और शुरुआती मिनटों में बढ़त बनाए रखने में सफल रहा।
निफ्टी 50 आज 25,971.05 के स्तर पर बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में चढ़कर 26,006.85 तक पहुंच गया। इस दौरान निफ्टी में 25,938.85 के पिछले बंद के मुकाबले करीब 68 अंकों की तेजी (0.26%) दर्ज की गई। बाजार की चौड़ाई मजबूत रही, जहां 35 शेयर बढ़त में, जबकि 15 शेयर गिरावट में नजर आए।
बीएसई सेंसेक्स ने भी मजबूती के साथ दिन की शुरुआत की। सेंसेक्स 84,793.58 पर खुला। जो कि ऊपर खुलकर शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 84,869.70 तक पहुंच गया। इसमें करीब 195 अंकों (0.23%) की बढ़त देखने को मिली। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला।
शुरुआती कारोबार में स्टील, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में 1 से 4 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई, जिससे इंडेक्स को मजबूती मिली। वहीं, चुनिंदा आईटी और FMCG शेयरों में हल्का दबाव बना रहा, हालांकि गिरावट सीमित रही। कुल मिलाकर, बाजार की शुरुआत सकारात्मक रही और निवेशकों का रुख नए साल से पहले जोखिम लेने की ओर दिखा। वैश्विक संकेतों और साल के आखिरी कारोबारी दिन की चाल पर अब निवेशकों की नजर बनी हुई है।
