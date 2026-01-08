Share Market: बाजार की सुस्त शुरुआत, आईटी, बैंकिंग और मेटल शेयरों में गिरावट, उधर इन स्टॉक्स में दिखी तेजी

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: Pexels)
Share Market Update Today: घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को कारोबार की शुरुआत सीमित दायरे में रही। शुरुआती सत्र में निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स दोनों ही हल्की गिरावट के साथ खुले, जहां चुनिंदा बड़े शेयरों में दबाव देखा गया। बाजार में ओपनिंग के समय निवेशकों का रुख सतर्क नजर आया और खरीदारी का रुझान सीमित रहा।
सुबह कारोबार शुरू होते ही निफ्टी 50 इंडेक्स 26,106 के करीब खुला, जो पिछले बंद स्तर से मामूली नीचे रहा। ओपनिंग के दौरान इंडेक्स 26,096 के आसपास देखा गया, लेकिन शुरुआती मिनटों में ही इसमें हल्की कमजोरी आ गई। एडवांस और डिक्लाइन का अनुपात नकारात्मक रहा, जिससे संकेत मिला कि गिरावट वाले शेयरों की संख्या बढ़त वाले शेयरों से ज्यादा रही। इंडेक्स का इंट्राडे लो और हाई सीमित दायरे में बना रहा।
बीएसई सेंसेक्स ने भी कारोबारी दिन की शुरुआत कमजोरी के साथ 84,778 पर की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 84,822 के आसपास फिसलता नजर आया और इसमें करीब 0.15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। ओपनिंग के बाद इंडेक्स ने कुछ समय तक सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव दिखाया। हाई और लो के बीच का अंतर कम रहा, जिससे यह साफ हुआ कि बाजार में फिलहाल कोई तेज खरीदारी या बड़ी बिकवाली नहीं दिख रही है।
शुरुआती कारोबार में कुछ चुनिंदा शेयरों में मजबूती देखने को मिली, जबकि कई बड़े दिग्गज शेयर दबाव में रहे। इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर सेक्टर से जुड़े कुछ स्टॉक्स हरे निशान में खुले, जबकि आईटी, बैंकिंग और मेटल सेक्टर के कुछ शेयरों में कमजोरी देखी गई। रिलायंस, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति जैसे शेयरों में गिरावट का असर इंडेक्स पर पड़ा, वहीं बेल, ट्रेंट और टाइटन जैसे शेयरों ने सीमित सपोर्ट दिया।
