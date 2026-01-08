Share Market: बाजार की सुस्त शुरुआत, आईटी, बैंकिंग और मेटल शेयरों में गिरावट, उधर इन स्टॉक्स में दिखी तेजी

बीएसई सेंसेक्स ने भी कारोबारी दिन की शुरुआत कमजोरी के साथ 84,778 पर की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 84,822 के आसपास फिसलता नजर आया और इसमें करीब 0.15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। ओपनिंग के बाद इंडेक्स ने कुछ समय तक सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव दिखाया। हाई और लो के बीच का अंतर कम रहा, जिससे यह साफ हुआ कि बाजार में फिलहाल कोई तेज खरीदारी या बड़ी बिकवाली नहीं दिख रही है।