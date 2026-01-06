Share Market: सेंसेक्स 300 अंक फिसला, आईटी-फार्मा शेयर लुढ़के, यहां दिखी तेजी

बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद स्तर 85,439.62 के मुकाबले गिरावट के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में करीब 327 अंकों की गिरावट के साथ 85,111.68 पर कारोबार करता दिखा। सेंसेक्स में बैंकिंग, आईटी और कुछ चुनिंदा दिग्गज शेयरों में दबाव के कारण गिरावट रही। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी अपने पिछले बंद स्तर 26,250.30 से 61.45 अंकों की गिरावट के साथ नीचे फिसलकर 26,188.85 पर खुला। निफ्टी में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने से बाजार की धारणा कमजोर नजर आई।