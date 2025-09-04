मोटरसाइकिल पर GST का झटका, Royal Enfield से लेकर KTM तक सब हो जाएंगी महंगी

GST काउंसिल के टैक्स रेट रिफॉर्म के फैसले से मोटरसाइकिल प्रेमियों को तगड़ा झटका लगा है। सरकार ने 350 सीसी से ऊपर की प्रीमियम बाइक पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। ऑटो कंपनियों का कहना है कि टैक्स बढ़ने से कीमतों में 20 से 45 हजार रुपये तक का इजाफा हो सकता है।
1; Royal Enfield Classic 350 की एक्स-शोरूम कीमत 2 लाख रुपये के करीब है। पहले 28% यानी 56,000 रुपये टैक्स लगता था लेकिन अब 40% टैक्स यानी 80,000 रुपये लगेंगे। इससे बाइक की कीमत 24,000 रुपये तक बढ़ जाएगी।
2; वहीं KTM Duke 390 का एक्स-शोरूम प्राइस 2.97 लाख रुपये है। उस पर पहले 83,160 रुपये टैक्स लगता था, अब 1.18 लाख रुपये लगेगा। फर्क 35,640 रुपये का पड़ेगा।
3; Harley Davidson X440 का एक्स-शोरूम 2.4 लाख रुपये है। नई टैक्स दर से कीमत करीब 30,000 रुपये तक बढ़ जाएगी।
भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में 1.9 मिलियन से 2.3 मिलियन प्रीमियम बाइक बिकी थीं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक 2018-19 के मुकाबले इसकी सेल में 5 फीसदी की ग्रोथ हुई है। अब यह 14 फीसदी पर बनी हुई है। बाजार में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी Royal Enfield के पास है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स बढ़ोतरी का असर इनकी एंट्री-लेवल बाइक से लेकर हाई-एंड मॉडल तक पर पड़ेगा। इस कदम से युवा और मिडल क्लास खरीदार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
Royal Enfield Meteor 350 बुक करने वाले दिल्ली के एक स्टूडेंट आकाश कहते हैं- मैंने EMI कैलकुलेट करके बाइक बुक की थी। अब टैक्स बढ़ने से किस्त 1,000 रुपये महीना ज्यादा हो जाएगी। अब शायद बुकिंग कैंसिल करनी पड़े। इससे डीलर्स को डर है कि अब कैंसिलेशन बढ़ेंगे और सेल्स पर असर पड़ेगा।
|GST के नए टैक्स रेट (चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर)
|प्रोडक्ट
|पुरानी दर
|नई दर
|शक्कर वाली कोल्ड ड्रिंक
|28%
|40%
|पान मसाला
|28%
|40%
|सिगरेट/तंबाकू
|28%
|40%
|₹2,500 से ऊपर के कपड़े
|12%
|18%
|मोटरसाइकिल >350cc
|28%
|40%
|SUV/हाइब्रिड >1200cc
|28%
|40%
|याट्स/लक्जरी बोट्स
|28%
|40%
ऑटो इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष इकाई SIAM के मुताबिक भारत में पहले ही टू-व्हीलर इंडस्ट्री पर ज्यादा टैक्स लगता रहा है। अब अतिरिक्त बोझ से प्रीमियम बाइक मार्केट की ग्रोथ धीमी हो जाएगी।