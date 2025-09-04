मोटरसाइकिल पर GST का झटका, Royal Enfield से लेकर KTM तक सब हो जाएंगी महंगी

भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में 1.9 मिलियन से 2.3 मिलियन प्रीमियम बाइक बिकी थीं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक 2018-19 के मुकाबले इसकी सेल में 5 फीसदी की ग्रोथ हुई है। अब यह 14 फीसदी पर बनी हुई है। बाजार में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी Royal Enfield के पास है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स बढ़ोतरी का असर इनकी एंट्री-लेवल बाइक से लेकर हाई-एंड मॉडल तक पर पड़ेगा। इस कदम से युवा और मिडल क्लास खरीदार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।