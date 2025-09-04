Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

मोटरसाइकिल पर GST का झटका, Royal Enfield से लेकर KTM तक सब हो जाएंगी महंगी

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक 2018-19 के मुकाबले प्रीमियम बाइक की सेल में 5 फीसदी की ग्रोथ हुई है।

भारत

Ashish Deep

Sep 04, 2025

royal enfield
भारत में 1.9 मिलियन से 2.3 मिलियन प्रीमियम बाइक बिकती हैं। (फोटो : रॉयल एनफील्ड ऑफिशियल)

GST काउंसिल के टैक्स रेट रिफॉर्म के फैसले से मोटरसाइकिल प्रेमियों को तगड़ा झटका लगा है। सरकार ने 350 सीसी से ऊपर की प्रीमियम बाइक पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। ऑटो कंपनियों का कहना है कि टैक्स बढ़ने से कीमतों में 20 से 45 हजार रुपये तक का इजाफा हो सकता है।

कितनी महंगी हो जाएंगी प्रीमियम बाइक

1; Royal Enfield Classic 350 की एक्स-शोरूम कीमत 2 लाख रुपये के करीब है। पहले 28% यानी 56,000 रुपये टैक्स लगता था लेकिन अब 40% टैक्स यानी 80,000 रुपये लगेंगे। इससे बाइक की कीमत 24,000 रुपये तक बढ़ जाएगी।

ये भी पढ़ें

GST 2.0 पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला: जानिए कौन-कौनसी चीजें होगी सस्ती, इन पर 40% टैक्‍स
राष्ट्रीय
GST Reforms

2; वहीं KTM Duke 390 का एक्स-शोरूम प्राइस 2.97 लाख रुपये है। उस पर पहले 83,160 रुपये टैक्स लगता था, अब 1.18 लाख रुपये लगेगा। फर्क 35,640 रुपये का पड़ेगा।

3; Harley Davidson X440 का एक्स-शोरूम 2.4 लाख रुपये है। नई टैक्स दर से कीमत करीब 30,000 रुपये तक बढ़ जाएगी।

क्या होगा मार्केट पर असर

भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में 1.9 मिलियन से 2.3 मिलियन प्रीमियम बाइक बिकी थीं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक 2018-19 के मुकाबले इसकी सेल में 5 फीसदी की ग्रोथ हुई है। अब यह 14 फीसदी पर बनी हुई है। बाजार में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी Royal Enfield के पास है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स बढ़ोतरी का असर इनकी एंट्री-लेवल बाइक से लेकर हाई-एंड मॉडल तक पर पड़ेगा। इस कदम से युवा और मिडल क्लास खरीदार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

ग्राहक कर सकते हैं बुकिंग कैंसिल

Royal Enfield Meteor 350 बुक करने वाले दिल्ली के एक स्टूडेंट आकाश कहते हैं- मैंने EMI कैलकुलेट करके बाइक बुक की थी। अब टैक्स बढ़ने से किस्त 1,000 रुपये महीना ज्यादा हो जाएगी। अब शायद बुकिंग कैंसिल करनी पड़े। इससे डीलर्स को डर है कि अब कैंसिलेशन बढ़ेंगे और सेल्स पर असर पड़ेगा।






GST के नए टैक्स रेट (चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर)
प्रोडक्टपुरानी दरनई दर
शक्कर वाली कोल्ड ड्रिंक28%40%
पान मसाला28%40%
सिगरेट/तंबाकू28%40%
₹2,500 से ऊपर के कपड़े12%18%
मोटरसाइकिल >350cc28%40%
SUV/हाइब्रिड >1200cc28%40%
याट्स/लक्जरी बोट्स28%40%





ऑटो इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष इकाई SIAM के मुताबिक भारत में पहले ही टू-व्हीलर इंडस्ट्री पर ज्यादा टैक्स लगता रहा है। अब अतिरिक्त बोझ से प्रीमियम बाइक मार्केट की ग्रोथ धीमी हो जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Harley Davidson

केटीएम 390

Royal Enfield

Updated on:

04 Sept 2025 01:00 pm

Published on:

04 Sept 2025 12:12 pm

Hindi News / Business / मोटरसाइकिल पर GST का झटका, Royal Enfield से लेकर KTM तक सब हो जाएंगी महंगी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट