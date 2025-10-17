Diwali 2025: क्रेडिट कार्ड से कर रहे जमकर शॉपिंग? खराब हो जाएगा सिबिल स्कोर, कर्ज के जाल से बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान

एसबीआई कार्ड अपने क्रेडिट कार्ड पर 3.75 फीसदी प्रति माह तक ब्याज दर लेता है। सालाना आधार पर यह 45 फीसदी बैठेगी। एचडीएफसी बैंक 1.99 फीसदी से 3.75 फीसदी तक मासिक ब्याज दर ले रहा है। सालाना आधार पर यह 23.88 फीसदी से 45 फीसदी तक बैठेगी। आईसीआईसीआई बैंक 3.75 फीसदी मासिक ब्याज दर ले रहा है। सालाना आधार पर यह 45 फीसदी बैठेगी। एक्सिस बैंक 1 फीसदी से 3.75 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सालाना आधार पर यह 12.68 फीसदी से 55.55 फीसदी बैठेगा। इंडसइंड बैंक 1.79 फीसदी से 3.95 फीसदी मासिक ब्याज ले रहा है। यह सालाना आधार पर 21.48 फीसदी से 47.40 फीसदी बैठेगा।