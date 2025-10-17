Diwali 2025: क्रेडिट कार्ड से कर रहे जमकर शॉपिंग? खराब हो जाएगा सिबिल स्कोर, कर्ज के जाल से बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान

दिवाली की खरीदारी करते समय वित्तीय समझदारी का पालन करना चाहिए। (PC: Gemini)
Diwali 2025: क्या आप इस दिवाली चमचमाती नई स्मॉर्टवॉच, नया आईफोन 17 या फिर कोई लग्जरी कार खरीदने का सोच रहे हैं। जरा ठहरिए। फेस्टिव सीजन में खरीदारी करते समय आपको वित्तीय समझदारी के साथ फैसले लेने चाहिए। दिवाली के इस सीजन में लोग गिफ्ट्स, गैजेट्स, गोल्ड और ट्रैवल आदि में जमकर क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं। लेकिन यह समझदारी भरा फैसला नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट यूज कर लेते हैं, तो आपके लिए यह काफी हानिकारक हो सकता है।
अगर फेस्टिव सीजन में वित्तीय सावधानी नहीं बरती गई, तो इससे न केवल आपकी क्रेडिट प्रोफाइल खराब होगी, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपके फाइनेंशियल गोल्स भी प्रभावित होंगे। आपकी मानसिक शांति प्रभावित होगी, वह अलग है। आइए जानते हैं कि फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट को खर्च कर देना क्यों सही नहीं है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
बिना योजना के और अनावश्यक वस्तुओं व सेवाओं पर उधार लेकर खर्च करना भविष्य में वित्तीय जटिलताओं को जन्म दे सकता है। क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें आमतौर पर 12% से 45% सालाना के बीच होती हैं। ये दरें उन व्यक्तियों पर लागू होती हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर नहीं भरते। यदि आप अपनी भुगतान क्षमता से अधिक खर्च करते हैं, तो इससे भारी ब्याज, लेट पेमेंट चार्ज और कुछ मामलों में लीगल एक्शन का भी खतरा हो सकता है।
यदि आप लगातार कई बिलिंग साइकिल्स में बकाया राशि आगे बढ़ाते हैं, तो इससे आपका क्रेडिट उपयोग अनुपात बढ़ जाता है, जिससे क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। काफी लोग नो कॉस्ट ईएमआई के लालच में आ जाते हैं। लेकिन जान लें कि इसमें फ्री जैसा कुछ नहीं होता है।
एसबीआई कार्ड अपने क्रेडिट कार्ड पर 3.75 फीसदी प्रति माह तक ब्याज दर लेता है। सालाना आधार पर यह 45 फीसदी बैठेगी। एचडीएफसी बैंक 1.99 फीसदी से 3.75 फीसदी तक मासिक ब्याज दर ले रहा है। सालाना आधार पर यह 23.88 फीसदी से 45 फीसदी तक बैठेगी। आईसीआईसीआई बैंक 3.75 फीसदी मासिक ब्याज दर ले रहा है। सालाना आधार पर यह 45 फीसदी बैठेगी। एक्सिस बैंक 1 फीसदी से 3.75 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सालाना आधार पर यह 12.68 फीसदी से 55.55 फीसदी बैठेगा। इंडसइंड बैंक 1.79 फीसदी से 3.95 फीसदी मासिक ब्याज ले रहा है। यह सालाना आधार पर 21.48 फीसदी से 47.40 फीसदी बैठेगा।
|बैंक का नाम
|मासिक ब्याज दर (%)
|सालाना ब्याज दर (%)
|एसबीआई कार्ड (SBI Card)
|3.75
|45.00
|एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
|1.99 – 3.75
|23.88 – 45.00
|आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
|3.75
|45.00
|एक्सिस बैंक (Axis Bank)
|1.00 – 3.75
|12.68 – 55.55
|इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank)
|1.79 – 3.95
|21.48 – 47.40
किसी भी ऑनलाइन सेल या ऑफर में खरीदारी करने से पहले एक बजट तय करें और उस बजट पर टिके रहें।
अतिरिक्त कर्ज लेने के बजाय अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स का उपयोग करें।
डेबिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट का प्रयोग करें, ताकि खर्च आपकी मौजूदा धनराशि से हो।
अपने बिलिंग साइकिल, तारीखें और बकाया भुगतान की जांच करते रहें, ताकि गलती से कोई ओवरड्यू न रहे।
अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करना आपकी दीर्घकालिक वित्तीय सेहत को सुरक्षित रखता है। इसलिए अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी तरह खर्च करने के बजाय फेस्टिव सेविंग्स प्लान्स या सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जैसे विकल्पों पर विचार करें। दिवाली का असली आनंद परिवार और दोस्तों के साथ उत्सव मनाने में है, न कि बिना सोचे-समझे खर्च करने में। महंगे प्रोडक्ट्स जैसे घड़ियां, कपड़े, गाड़ियां आदि पूरी तरह जांच पड़ताल और मार्केट सर्वे करने के बाद ही खरीदें। इस दिवाली कर्ज बढ़ाने से बचें और अपनी वित्तीय स्थिति सुरक्षित बनाए रखें।
