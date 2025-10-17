Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Gold Price Today: धनतेरस पर खरीदने जा रहे सोना? जान लीजिए कहां है सबसे सस्ता भाव

Gold Price Today: धनतेरस के पास आते ही घरेलू मार्केट में सोने की डिमांड बढ़ रही है। जूलरी स्टोर्स पर भीड़ उमड़ रही है। देशभर में 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 17, 2025

Gold Price Today

धनतेरस पर बड़ी संख्या में लोग सोना खरीदना चाहते हैं। (PC: Gemini)

Gold Price Today: दिवाली में अब कुछ ही दिन बचे हैं। शनिवार, 18 अक्टूबर को देशभर में धनतेरस मनाई जाएगी। धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। देशभर में जूलरी स्टोर्स पर भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। लोग दिवाली से पहले सोने के सिक्के और गहने खरीदना चाहते हैं। दिवाली पर सोना और चांदी खरीदना भारतीय कल्चर का एक हिस्सा है। माना जाता है कि इससे सालभर समृद्धि बनी रहती है। इस फेस्टिव सीजन में ज्वैलर्स ने कई स्पेशल फेस्टिव कलेक्शंस लॉन्च किये हैं। साथ ही प्री-बुकिंग ऑफर्स भी लेकर आए हैं।

धनतेरस पर सोना खरीदने वाले ध्यान रखें यह बात

अगर आप इस धनतेरस गोल्ड जूलरी खरीदने जा रहे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जूलरी पर बीआईएस हॉलमार्क हो। सोने और चांदी दोनों धातुओं से बनी जूलरी को हॉलमार्क देखकर खरीदना चाहिए। बिना हॉलमार्क वाली जूलरी में सोने या चांदी की मात्रा कम हो सकती है।

जोयालुक्कास में सोने का भाव

जोयालुक्कास शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,32,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,21,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 99,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

ज्वेलरी ब्रांड22 कैरेट सोना (₹ प्रति 10 ग्राम)
जोयालुक्कास₹1,21,700
तनिष्क₹1,19,050
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स₹1,21,700
कल्याण ज्वैलर्स₹1,18,650

तनिष्क में क्या है 22 कैरेट सोने का भाव

तनिष्क शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,19,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 97,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,29,870 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शुक्रवार, 17 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,21,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 99,570 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 77,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स शुक्रवार, 17 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,18,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

खबर शेयर करें:

