Silver ETF ने किया कमाल, इस साल दिया 100% से ज्यादा रिटर्न, उधर चांदी की शॉर्टेज से खड़ी हुई यह प्रॉब्लम

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, चांदी की सप्लाई में इजाफे की रफ्तार घटी है। पहले अगर चांदी की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी होती थी, तो खदानों का उत्पादन 5 से 7% तक बढ़ जाता था, क्योंकि उत्पादक कैपेसिटी बढ़ा देते थे या हाई-ग्रेड अयस्क का प्रसंस्करण शुरू कर देते थे। लेकिन अब यह रिस्पांस लगभग खत्म हो चुका है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि अब उसी 10% की कीमत वृद्धि पर सिर्फ 2-3% उत्पादन वृद्धि ही देखने को मिलती है। क्योंकि दुनिया की लगभग तीन-चौथाई चांदी की सप्लाई वास्तव में सीसा, जस्ता और तांबे की खदानों से उप-उत्पाद (by-product) के रूप में आती है। यानी सप्लाई तेजी से बढ़ती मांग के अनुसार समायोजित नहीं हो रही है।