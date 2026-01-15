Silver Price Crash: चांदी होने वाली है क्रैश! Rich Dad Poor Dad के रॉबर्ट कियोसाकी ने दी चेतावनी, जानिए क्या कहा

हालांकि, इस चेतावनी के बावजूद कियोसाकी ने कीमती धातुओं, खासकर चांदी को लेकर अपना लंबे समय से चला आ रहा सकारात्मक (बुलिश) नजरिया दोहराया। उन्होंने कहा कि वह ऊंचे दामों पर भी चांदी खरीदना जारी रखेंगे, यहां तक कि 100 डॉलर प्रति औंस तक। हालांकि, बाजार में गिरावट की स्थिति में धैर्य रखने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा, 'जब चांदी क्रैश करेगी… तो मैं धैर्य रखूंगा और इंतजार करूंगा कि बाजार आगे क्या संकेत देता है।' गौरतलब है कि पिछले साल चांदी की कीमतों में करीब 150% की तेजी आई थी, जो सोने से भी ज्यादा रही।