15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Silver Price Crash: चांदी होने वाली है क्रैश! Rich Dad Poor Dad के रॉबर्ट कियोसाकी ने दी चेतावनी, जानिए क्या कहा

Silver Price Crash: रिच डैड पुअर डैड के ऑथर का कहना है कि चांदी की कीमतें क्रैश कर सकती हैं, क्योंकि कीमतें अपने पीक के करीब हो सकती हैं। नई तेजी से पहले इसमें बड़ी गिरावट की आशंका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 15, 2026

Silver Price Crash

रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि चांदी की कीमतें पीक पर हो सकती हैं। (PC: AI)

Silver Price Crash: बेस्टसेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने चांदी के निवेशकों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि चांदी की कीमतें अपने पीक के करीब हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म रैली दोबारा शुरू होने से पहले इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कियोसाकी ने निवेशकों से सावधान रहने को कहा है। उनका मानना है कि चांदी में हालिया तेजी ने सट्टेबाजों को आकर्षित किया है, जो मुनाफावसूली के जरिए तेज गिरावट ला सकते हैं।

क्रैश हो सकता है सिल्वर मार्केट

उन्होंने लिखा, “दोबारा ऊपर चढ़ने से पहले इसमें बड़ी गिरावट आएगी।” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को उन्होंने “सिल्वर सट्टेबाज” कहा है, उनकी बड़े पैमाने पर बिक्री चांदी बाजार को “क्रैश” भी कर सकती है।

लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रुख

हालांकि, इस चेतावनी के बावजूद कियोसाकी ने कीमती धातुओं, खासकर चांदी को लेकर अपना लंबे समय से चला आ रहा सकारात्मक (बुलिश) नजरिया दोहराया। उन्होंने कहा कि वह ऊंचे दामों पर भी चांदी खरीदना जारी रखेंगे, यहां तक कि 100 डॉलर प्रति औंस तक। हालांकि, बाजार में गिरावट की स्थिति में धैर्य रखने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा, 'जब चांदी क्रैश करेगी… तो मैं धैर्य रखूंगा और इंतजार करूंगा कि बाजार आगे क्या संकेत देता है।' गौरतलब है कि पिछले साल चांदी की कीमतों में करीब 150% की तेजी आई थी, जो सोने से भी ज्यादा रही।

पहली बार इस भाव खरीदी थी चांदी

कियोसाकी ने चांदी के साथ अपने दशकों पुराने रिश्ते का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1960 के दशक में करीब 1 डॉलर प्रति औंस के भाव पर पहली बार चांदी खरीदी थी और 1990 के आसपास जब कीमतें 4–5 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचीं, तब वे “सिल्वर बिलीवर” बन गए। उनकी टिप्पणियां यह दिखाती हैं कि निकट भविष्य में उतार-चढ़ाव के बावजूद वह चांदी की लंबी अवधि की वैल्यू को लेकर आश्वस्त हैं।

लालच से बचें

कियोसाकी की पोस्ट का एक अहम संदेश बुल मार्केट में लालच से बचने की चेतावनी भी था। उन्होंने “रिच डैड की सीख” का हवाला देते हुए कहा, “सूअर मोटे होते हैं… लेकिन लालची सूअरों को काट दिया जाता है,” यानी जो निवेशक जल्दी मुनाफे के पीछे भागते हैं, वे तेज गिरावट में फंस सकते हैं।

'चांदी बेचकर सोना खरीदें'

उन्होंने चांदी बेचकर कैश लेने के तर्क पर भी सवाल उठाया। कियोसाकी का कहना है कि अंत में निवेशकों को अमेरिकी डॉलर ही मिलते हैं, जिनकी उन्होंने महंगाई और बढ़ते सरकारी कर्ज के कारण बार-बार आलोचना की है। इसके बजाय, उन्होंने कहा कि वह चांदी के बदले सोना लेने पर विचार कर रहे हैं, जिसे वह फिएट करेंसी में लौटने के बजाय हार्ड एसेट्स में संपत्ति सुरक्षित रखने का एक “स्मार्ट” तरीका मानते हैं।

ये भी पढ़ें

सस्ते में चाहिए ट्रेन की टिकट? इस ऐप पर मिल रहा है ऑफर, जानिए कैसे पाएं डिस्काउंट
कारोबार
railone app offer 3% off

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

15 Jan 2026 03:57 pm

Hindi News / Business / Silver Price Crash: चांदी होने वाली है क्रैश! Rich Dad Poor Dad के रॉबर्ट कियोसाकी ने दी चेतावनी, जानिए क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

47 की उम्र में खुले आसमान के नीचे शुरू की क्रेन कंपनी, आज है ₹10,000 करोड़ का साम्राज्य!

कारोबार

8th Pay Commission Salary Hike: आठवें वेतन आयोग में लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी? देखिए यह लिस्ट

8th Pay Commission Salary Hike
कारोबार

गिफ्ट सिटी एक मात्र ऐसी जगह है जहां केवल विदेशी मुद्रा में ही होता है व्यापारिक लेनदेन

नई दिल्ली

BMC चुनाव के लिए शेयर बाजार बंद करने पर नाराज हुए नितिन कामत; कहा- 'ये एक खराब प्लानिंग है'

कारोबार

सस्ते में चाहिए ट्रेन की टिकट? इस ऐप पर मिल रहा है ऑफर, जानिए कैसे पाएं डिस्काउंट

railone app offer 3% off
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.