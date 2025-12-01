Silver Price Outlook: चांदी ने इस साल अब तक दिया 85% का बंपर रिटर्न, क्या 2026 में भी जारी रहेगी यह तेजी, यहां जानिए

Silver Price Outlook: सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज सोमवार को तेजी देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर चांदी की कीमतें 2 फीसदी से अधिक उछलकर एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। अमेरिकी डॉलर में गिरावट और यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की बढ़ती उम्मीदों के चलते कीमतों में यह तेजी आई है। MCX पर चांदी की कीमत 2.09% तक उछलकर 1,78,649 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। जबकि MCX पर सोने की कीमत 0.99% बढ़कर 1,30,794 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।