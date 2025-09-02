सरकारी बैंकों और फाइनेंशियल स्टॉक्स में बिकवाली से टूटा मार्केट, लाल निशान पर हुआ बंद, इन शेयरों में दिखी तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करे, तो सबसे अधिक गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.67 फीसदी दर्ज की गई है। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 0.22 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.28 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.12 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल में 0.06 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इससे इतर निफ्टी मेटल में 0.92 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.35 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.74 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.30 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.66 फीसदी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 0.01 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।