कारोबार

शेयर बाजार भारी बढ़त के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स-निफ्टी 52 वीक हाई पर पहुंचे, इन शेयरों में आई सबसे अधिक तेजी

Share Market News: भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को अच्छी-खासी तेजी लेकर बंद हुआ है। मजबूत मैक्रो और सुधरते माइक्रो आंकड़ों के चलते फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 20, 2025

share market news

शेयर बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)

ऐसा लगता है कि भारतीय शेयर बाजार से अब मंदड़िए गायब हो गए हैं। मार्केट के दोनों बड़े सूचकांकों बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने आज गुरुवार को 52 वीक हाई लेवल बनाया है। शेयर मार्केट एक्सपर्ट डॉ रवि सिंह के अनुसार, बाजार में तेजी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। फंडामेंटल्स मजबूत हो रहे हैं। मजबूत मैक्रो और सुधरते माइक्रो से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। कमजोर पड़ता एआई ट्रेड भी भारत के लिए सकारात्मक साबित हो रहा है। कल कैश मार्केट में एफआईआई खरीदारी करते दिखे हैं। यह एक अच्छा संकेत है।

बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स-निफ्टी

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.52 फीसदी या 446 अंक की बढ़त लेकर 85,632 पर बंद हुआ है। कारोबारी सत्र के दौरान यह 85,801 अंक तक गया, जो 52 वीक हाई लेवल है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.54 फीसदी या 139 अंक की बढ़त लेकर 26,192 पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र के दौरान यह अधिकतम 26,246 अंक तक गया। यह निफ्टी का नया 52 वीक हाई है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी बजाज फाइनेंस में दर्ज हुई है। इसके अलावा, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावरग्रिड, आईटीसी, अडानी पोर्ट्स, मारुति, लार्सन एंड टुब्रो, इटरनल, एनटीपीसी और बीईएल में तेजी दर्ज हुई है। वहीं, सबसे अधिक गिरावट एशियन पेंट में दर्ज हुई। इसके अलावा, एचसीएल टेक, टाइटन, कोटक बैंक, सनफार्मा, एचयूएल, टाटा स्टील, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, एयरटेल, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर भी लाल निशान पर बंद हुआ।

सेक्टोरल सूचकांकों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 0.89 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी केमिकल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो भी हरे निशान पर बंद हुए हैं। इससे इतर सबसे अधिक गिरावट निफ्टी मीडिया में 1.54 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर और निफ्टी500 हेल्थकेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं।

Updated on:

20 Nov 2025 04:15 pm

Published on:

20 Nov 2025 04:13 pm

कारोबार

