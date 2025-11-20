शेयर बाजार भारी बढ़त के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स-निफ्टी 52 वीक हाई पर पहुंचे, इन शेयरों में आई सबसे अधिक तेजी

ऐसा लगता है कि भारतीय शेयर बाजार से अब मंदड़िए गायब हो गए हैं। मार्केट के दोनों बड़े सूचकांकों बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने आज गुरुवार को 52 वीक हाई लेवल बनाया है। शेयर मार्केट एक्सपर्ट डॉ रवि सिंह के अनुसार, बाजार में तेजी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। फंडामेंटल्स मजबूत हो रहे हैं। मजबूत मैक्रो और सुधरते माइक्रो से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। कमजोर पड़ता एआई ट्रेड भी भारत के लिए सकारात्मक साबित हो रहा है। कल कैश मार्केट में एफआईआई खरीदारी करते दिखे हैं। यह एक अच्छा संकेत है।