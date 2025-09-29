गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, उधर सरकारी बैंकों के स्टॉक्स उछले, जानिए मार्केट का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, सोमवार को निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे अधिक 1.78 फीसदी की बढ़त लेकर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.35 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी में 0.18 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.35 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.88 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.12 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.70 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.24 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.19 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.08 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.29 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.15 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.85 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.03 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.18 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।