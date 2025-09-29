गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, उधर सरकारी बैंकों के स्टॉक्स उछले, जानिए मार्केट का हाल

शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। (PC: ANI)
भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसक्स आज सोमवार को 0.08 फीसदी या 61 अंक की गिरावट के साथ 80,364 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 शेयर हरे निशान पर और 14 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.08 फीसदी या 19 अंक की गिरावट के साथ 24,634 पर बंद हुआ है।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी टाइटन, एसबीआई और एनटीपीसी में दर्ज हुई। इसके अलावा, इटरनल, ट्रेंट, बीईएल, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, सनफार्मा, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, टेक महिंद्रा और एशियन पेंट के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए हैं। इससे इतर मारुति, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, अडानी पोर्ट्स, एचयूएल, एचसीएल टेक, कोटक बैंक, पावरग्रिड, रिलायंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस और टाटा मोटर्स के शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, सोमवार को निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे अधिक 1.78 फीसदी की बढ़त लेकर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.35 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी में 0.18 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.35 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.88 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.12 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.70 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.24 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.19 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.08 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.29 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.15 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.85 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.03 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.18 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।
