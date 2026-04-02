Stock Market Today: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1400 अंक टूटा, हर तरफ दिख रही बिकवाली

वैश्विक बाजारों में कमजोरी का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखाई दिया। अमेरिका और मध्य पूर्व के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बयान दिया है कि ईरान में युद्ध अगले दो तीन हफ्तों में और तेज हो सकता है। इसके बाद से ही वैश्विक बाजारों के साथ-साथ गुरुवार को भारतीय बाजार भी तेज गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। बाजार खुलते ही सभी सेक्टर लाल निशान में चले गए, जिससे व्यापक बिकवाली का माहौल बन गया।