Gold Silver Price Today: सोने में आज जबरदस्त गिरावट, चांदी में आ गई भारी मंदी, जानिए कितने गिर गए भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोने में बड़ी बिकवाली देखी जा रही है। गुरुवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1.97 फीसदी या 3025 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,683 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन मिडिल ईस्ट युद्ध में नरमी की उम्मीदों को मजबूत करने में नाकाम रहा है। इससे निवेशकों का सेंटीमेंट टूट गया है।