Gold Silver Price Today: सोने में आज जबरदस्त गिरावट, चांदी में आ गई भारी मंदी, जानिए कितने गिर गए भाव

सोने-चांदी में भारी गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोने में बड़ी बिकवाली देखी जा रही है। गुरुवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1.97 फीसदी या 3025 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,683 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन मिडिल ईस्ट युद्ध में नरमी की उम्मीदों को मजबूत करने में नाकाम रहा है। इससे निवेशकों का सेंटीमेंट टूट गया है।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अगले कुछ हफ्तों तक ईरान में सैन्य अभियान जारी रखेगा। इसका मतलब है कि अभी भूरानीतिक तनाव में कोई कमी आने के आसार नहीं हैं। ट्रंप के इस संबोधन का असर शेयर बाजार पर भी देखा जा रहा है। बीएसई सेंसेक्स आज करीब 1500 अंक की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड कर रही है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का भाव 4.74 फीसदी या 11,553 रुपये की गिरावट के साथ 2,31,948 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में भी आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 2.24 फीसदी या 107.80 डॉलर की गिरावट के साथ 4,705.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 1.87 फीसदी या 89 डॉलर की गिरावट के साथ 4,669.57 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव गुरुवार सुबह 4.98 फीसदी या 3.79 डॉलर की गिरावट के साथ 72.29 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 4.20 फीसदी या 3.16 डॉलर की गिरावट के साथ 71.92 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
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