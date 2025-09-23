Share Market: सरकारी बैंकों के शेयरों में गिरावट, उधर ऑटो कंपनियों के स्टॉक्स उछले, जानिए मार्केट का हाल

Share Market: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज सिर्फ 12 अंक की गिरावट के साथ 82,147 पर खुला है। शुरुआती कारोबार में यह 0.12 फीसदी या 102 अंक की गिरावट के साथ 82,055 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 8 शेयर हरे निशान पर और 22 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.13 फीसदी या 31 अंक की गिरावट के साथ 25,166 पर ट्रेड करता दिखा।