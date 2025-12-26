Stock Market: क्रिसमस की छुट्टी के बाद गिर गया बाजार, आईटी और बैंकिंग शेयरों में दिख रही बिकवाली

शेयर बाजार में बिकवाली देखी जा रही है। (PC: AI)
Stock Market Updates: क्रिसमस की छुट्टी के बाद गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार दोबारा खुले, लेकिन शुरुआत में निवेशकों का रुख सतर्क नजर आया। साल के आखिरी कारोबारी दिनों में नए संकेतों के अभाव में और उचित मुनाफावसूली के चलते बाजार की चाल प्रभावित हुई। छुट्टी के बाद पहले ही सत्र में बाजार का कारोबार सीमित दायरे में रहा।
क्रिसमस की छुट्टी के बाद गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत स्पष्ट कमजोरी के साथ हुई। निफ्टी 50 जहां पिछले कारोबारी सत्र में 26,142.10 पर बंद हुआ था, वहीं आज पर यह 26,121.25 पर खुला, यानी ओपनिंग में ही 20.85 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सेंसेक्स भी अपने पिछले बंद स्तर 85,408.70 से नीचे फिसलकर 85,225.28 पर खुला, जो कि 183.42 अंकों की गिरावट को दर्शाता है। बाजार की यह शुरुआत बताती है कि छुट्टी के बाद पहले सत्र में निवेशकों का रुख सतर्क बना हुआ है।
निफ्टी 50 में जहां कुछ शेयरों में खरीदारी दिखी, वहीं अधिकांश दिग्गज शेयर दबाव में रहे। पॉजिटिव साइड में BEL, Coal India, Adani Enterprises, Cipla और Titan जैसे शेयर हरे निशान में रहे। दूसरी ओर Reliance Industries, ICICI Bank, HDFC Bank, Infosys, TCS, Kotak Mahindra Bank और Bajaj Finance जैसे बड़े शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया, जिससे इंडेक्स पर नकारात्मक असर पड़ा।
सेंसेक्स में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही रही। BEL, Titan, Trent और NTPC जैसे शेयरों ने सीमित सपोर्ट दिया, लेकिन IT, FMCG और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में कमजोरी हावी रही। Infosys, TCS, HCL Tech, Axis Bank, ICICI Bank और Reliance जैसे भारी वजन वाले स्टॉक्स के लाल निशान में रहने से सेंसेक्स की गिरावट गहरी होती दिखी। कुल मिलाकर छुट्टी के बाद पहले सत्र में बाजार ने साफ कर दिया कि निवेशक फिलहाल जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग