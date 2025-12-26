Stock Market: क्रिसमस की छुट्टी के बाद गिर गया बाजार, आईटी और बैंकिंग शेयरों में दिख रही बिकवाली

क्रिसमस की छुट्टी के बाद गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत स्पष्ट कमजोरी के साथ हुई। निफ्टी 50 जहां पिछले कारोबारी सत्र में 26,142.10 पर बंद हुआ था, वहीं आज पर यह 26,121.25 पर खुला, यानी ओपनिंग में ही 20.85 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सेंसेक्स भी अपने पिछले बंद स्तर 85,408.70 से नीचे फिसलकर 85,225.28 पर खुला, जो कि 183.42 अंकों की गिरावट को दर्शाता है। बाजार की यह शुरुआत बताती है कि छुट्टी के बाद पहले सत्र में निवेशकों का रुख सतर्क बना हुआ है।