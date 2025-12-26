26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

कारोबार

Stock Market: क्रिसमस की छुट्टी के बाद गिर गया बाजार, आईटी और बैंकिंग शेयरों में दिख रही बिकवाली

क्रिसमस की छुट्टी के बाद खुले शेयर बाजार में शुरुआती सत्र में सतर्कता हावी रही। आईटी और बैंकिंग शेयरों में कमजोरी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में खुले।

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 26, 2025

Share market

शेयर बाजार में बिकवाली देखी जा रही है। (PC: AI)

Stock Market Updates: क्रिसमस की छुट्टी के बाद गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार दोबारा खुले, लेकिन शुरुआत में निवेशकों का रुख सतर्क नजर आया। साल के आखिरी कारोबारी दिनों में नए संकेतों के अभाव में और उचित मुनाफावसूली के चलते बाजार की चाल प्रभावित हुई। छुट्टी के बाद पहले ही सत्र में बाजार का कारोबार सीमित दायरे में रहा।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स-निफ्टी दोनों दबाव में

क्रिसमस की छुट्टी के बाद गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत स्पष्ट कमजोरी के साथ हुई। निफ्टी 50 जहां पिछले कारोबारी सत्र में 26,142.10 पर बंद हुआ था, वहीं आज पर यह 26,121.25 पर खुला, यानी ओपनिंग में ही 20.85 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सेंसेक्स भी अपने पिछले बंद स्तर 85,408.70 से नीचे फिसलकर 85,225.28 पर खुला, जो कि 183.42 अंकों की गिरावट को दर्शाता है। बाजार की यह शुरुआत बताती है कि छुट्टी के बाद पहले सत्र में निवेशकों का रुख सतर्क बना हुआ है।

निफ्टी 50 में ज्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में

निफ्टी 50 में जहां कुछ शेयरों में खरीदारी दिखी, वहीं अधिकांश दिग्गज शेयर दबाव में रहे। पॉजिटिव साइड में BEL, Coal India, Adani Enterprises, Cipla और Titan जैसे शेयर हरे निशान में रहे। दूसरी ओर Reliance Industries, ICICI Bank, HDFC Bank, Infosys, TCS, Kotak Mahindra Bank और Bajaj Finance जैसे बड़े शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया, जिससे इंडेक्स पर नकारात्मक असर पड़ा।

सेंसेक्स में आईटी और बैंकिंग शेयरों ने बढ़ाया दबाव

सेंसेक्स में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही रही। BEL, Titan, Trent और NTPC जैसे शेयरों ने सीमित सपोर्ट दिया, लेकिन IT, FMCG और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में कमजोरी हावी रही। Infosys, TCS, HCL Tech, Axis Bank, ICICI Bank और Reliance जैसे भारी वजन वाले स्टॉक्स के लाल निशान में रहने से सेंसेक्स की गिरावट गहरी होती दिखी। कुल मिलाकर छुट्टी के बाद पहले सत्र में बाजार ने साफ कर दिया कि निवेशक फिलहाल जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं।

Published on:

26 Dec 2025 10:38 am

Stock Market: क्रिसमस की छुट्टी के बाद गिर गया बाजार, आईटी और बैंकिंग शेयरों में दिख रही बिकवाली

