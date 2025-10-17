Patrika LogoSwitch to English

दिवाली से पहले 52 वीक हाई पर पहुंचा शेयर बाजार, FMCG शेयरों में उछाल, फिर क्यों टूटे IT स्टॉक्स?

Share Market News: भारतीय शेयर बाजार के दो प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दिवाली से पहले 52 वीक हाई पर पहुंच गए हैं। सेंसेक्स आज 484.53 अंक या 0.58 फीसदी की तेजी के साथ 83,952.19 पर बंद हुआ है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 17, 2025

Share Market News

शेयर मार्केट आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 484.53 अंक या 0.58 फीसदी की तेजी के साथ 83,952.19 पर और निफ्टी 124.55 अंक या 0.49 फीसदी की बढ़त के साथ 25,709.85 पर था। कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स ने 84,099.53 और निफ्टी ने 25,781.50 का स्तर छुआ, जो कि 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर था।

FMCG शेयरों मे सबसे अधिक तेजी

बाजार की तेजी का नेतृत्व एफएमसीजी शेयरों ने किया। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 1.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी ऑटो (0.66 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.57 प्रतिशत), निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.37 प्रतिशत) और निफ्टी इन्फ्रा (0.36 प्रतिशत) की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी आईटी (1.63 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (0.65 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (0.85 प्रतिशत) और निफ्टी एनर्जी (0.21 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, एमएंडएम, भारती एयरटेल, आईटीसी, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और बीईएल टॉप गेनर्स थे। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इटरनल (जोमैटो), टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और एलएंडटी टॉप लूजर्स थे।

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर टूटे

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में गिरावट देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 338.90 अंक या 0.57 प्रतशित की गिरावट के साथ 58,902.25 पर और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 9.45 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,122.40 पर बंद हुई।

आईटी शेयरों पर दबाव

मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि बाजार ने अपनी तेजी को जारी रखा है और 52-सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण उपभोग केंद्रित शेयरों में बढ़त बने रहना है। बैंकों की आगामी आय और एसेट क्वालिटी पर दबाव कम होने के संकेतों ने समग्र उद्योग जगत में आशावाद को बढ़ावा दिया है। इसके विपरीत, अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में विवेकाधीन खर्च और बढ़ते एसेट क्वालिटी जोखिमों को लेकर चिंताओं के कारण आईटी सूचकांक दबाव में है।

उन्होंने आगे कहा कि बढ़ते ट्रेड वॉर और सुस्त आर्थिक आंकड़ों जैसे वैश्विक आर्थिक व्यवधानों ने निवेशकों को सर्तक कर दिया है, जिससे वे निवेश में सोने को वरीयता दे रहे हैं, जिसके कारण यह एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

(आईएएनएस की रिपोर्ट)

