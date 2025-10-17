दिवाली से पहले 52 वीक हाई पर पहुंचा शेयर बाजार, FMCG शेयरों में उछाल, फिर क्यों टूटे IT स्टॉक्स?

मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि बाजार ने अपनी तेजी को जारी रखा है और 52-सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण उपभोग केंद्रित शेयरों में बढ़त बने रहना है। बैंकों की आगामी आय और एसेट क्वालिटी पर दबाव कम होने के संकेतों ने समग्र उद्योग जगत में आशावाद को बढ़ावा दिया है। इसके विपरीत, अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में विवेकाधीन खर्च और बढ़ते एसेट क्वालिटी जोखिमों को लेकर चिंताओं के कारण आईटी सूचकांक दबाव में है।