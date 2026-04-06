Stock Market Today: हफ्ते के पहले ही दिन गिरा शेयर बाजार, कच्चे तेल में तेजी, होर्मुज स्ट्रेट खोलने की डेडलाइन पर निवेशकों की नजर

उम्मीद थी कि जंग के माहौल में सोना चढ़ेगा। लेकिन हुआ उलटा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 1.2 फीसदी गिरकर 4,620.68 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.7 फीसदी नीचे 4,647.10 डॉलर पर आ गया। चांदी 1 फीसदी गिरकर 72.28 डॉलर पर आ गई। वहीं, प्लैटिनम भी 0.5 फीसदी नीचे आ गया। वजह वही पुरानी थी। डॉलर मजबूत हुआ, 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड ऊपर गई और ब्याज दर कटौती की उम्मीदें और धुंधली हो गईं। अमेरिका में बेरोजगारी के दावे उम्मीद से कम आए जिससे फेड के नरम पड़ने की संभावना और घट गई। अब सब कुछ एक ही बात पर टिका है। कल की डेडलाइन पर ईरान क्या करता है।