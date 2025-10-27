रिटायरमेंट प्लानिंग की एबीसी- 25 की उम्र से ही कर दें खुशहाल 60 की तैयारी, एक्सपर्ट से समझें

यदि आपको नौकरी करते हुए कुछ साल हो चुके हैं लेकिन अब तक रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू नहीं की है तो यह आपके लिए बेहद नाजुक उम्र है जब आपको रिटायरमेंट पर केंद्रित निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। 35 या इसके आसपास के सालों में आपके पास अब भी ठीक-ठाक समय है, जब आप अधिक से अधिक निवेश कर अपने बुढ़ापे को सिक्यॉर कर सकते हैं। यदि अब तक शेयर मार्केट में आपने पैसा नहीं लगाया है तो यह सही आयु है जब आपको यह रिस्क ले लेना चाहिए। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं। वह कहती हैं कि कंपाउंडिग का फायदा तभी अच्छा मिलता है जब जल्द से जल्द निवेश शुरु किया जाए।