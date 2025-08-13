Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

One Rank One Pension की दिक्कतें होंगी दूर, मोदी सरकार ने बनाया फुल प्रूफ सिस्टम

One Rank One Pension (OROP) स्कीम का कॉल सेंटर मामलों को देखता है।

भारत

Ashish Deep

Aug 13, 2025

increased pension amount
OROP के लिए देशभर में 202 विभागीय SPARSH सर्विस सेंटर, 16 बैंकों की शाखाएं और 4.63 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) काम कर रहे हैं। (फोटो सोर्स : फ्री पिक)

One Rank One Pension (OROP) स्कीम को लेकर आ रही शिकायतों पर सरकार ने कई बड़े सुधार किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि समय-समय पर OROP से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होती है ताकि पेंशनरों को जल्द हल मिल सके। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संसद में बताया कि OROP से जुड़ी शिकायतों के हल के लिए सरकार ने एक सिस्टम तैयार किया है :

1; SPARSH सर्विस सेंटर : देशभर में 202 विभागीय SPARSH सर्विस सेंटर, 16 बैंकों की शाखाएं और 4.63 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) काम कर रहे हैं, जो पेंशनभोगियों की शिकायतों, खासकर OROP से संबंधित केस को SPARSH और पेंशन वितरण एजेंसियों (PDA) की मदद से हल करते हैं।

2; पेंशन कॉल सेंटर : PCDA (पेंशन) का कॉल सेंटर OROP के मामलों को देखता है। यहां के अधिकारी OROP नीति और प्रावधानों के बारे में जानते हैं और शिकायतों का निपटारा SPARSH और संबंधित PDA से तालमेल कर करते हैं।

ये भी पढ़ें

8वें वेतन आयोग में इन लोगों ने लगाया अड़ंगा, मोदी सरकार ने गिनाए नाम
कारोबार
8th Pay Commission : 500 rupee note

    3; सीपीग्राम्स (CPGRAMS) : केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी सिस्टम के जरिए मिलने वाली OROP शिकायतों को सरकार की नीति के मुताबिक तय समय सीमा में निपटाया जाता है।

      4; रक्षा पेंशन समाधान आयोजन (RPSA) : समय-समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष शिविर लगाए जाते हैं, जहां पेंशनभोगियों की समस्याओं का मौके पर हल किया जाता है।

      महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की

        मंत्री ने बताया कि सरकार पेंशनरों पर महंगाई के दबाव को भी ध्यान में रखती है। इसी क्रम में जनवरी 2024 से Dearness Relief (DR) की दर में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जो वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों दोनों को मिल रही है। DR पेंशन या वेतन के अतिरिक्त मिलता है ताकि महंगाई से होने वाले आर्थिक असर को कुछ हद तक संभाला जा सके।

        क्या है OROP Scheme

        OROP स्कीम का उद्देश्य सेना के समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले रिटायर जवानों और अफसरों को समान पेंशन देना है, चाहे उन्होंने अलग-अलग समय पर सेवा पूरी की हो। हालांकि, स्कीम लागू होने के बाद से इसमें कई प्रकार की गड़बड़ी सामने आती रही है। इनके लिए रक्षा मंत्रालय लगातार सुधारा वाले कदम उठा रहा है।

        खबर शेयर करें:

        संबंधित विषय:

        Business news

        Updated on:

        13 Aug 2025 12:57 pm

        Published on:

        13 Aug 2025 12:51 pm

        Hindi News / Business / One Rank One Pension की दिक्कतें होंगी दूर, मोदी सरकार ने बनाया फुल प्रूफ सिस्टम

        ट्रेंडिंग वीडियो

        Play Store

        DOWNLOAD ON

        Play Store

        App Store

        DOWNLOAD ON

        App Store

        TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
        Patrika Site Logo

        Trending Topics

        Bihar Elections 2025

        Janmashtami 2025

        PM Modi

        Asia Cup 2025

        Top Categories

        राष्ट्रीय

        मनोरंजन

        स्वास्थ्य

        राजस्थान

        मध्य प्रदेश

        Legal

        Privacy Policy

        Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

        This website follows the DNPA’s code of conduct

        Code of Conduct

        About Us

        Grievance Policy

        RSS

        Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.