यह चवन्नी बना सकती है लखपति! बस करना होगा ये काम

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने सरकार को लॉकडाउन लागू करने के लिए मजबूर किया है। ऐसे में लोगों को घर पर रहने के लिए भी बाध्य होना पड़ा। लॉकडाउन हटने के बाद भी अधिकांश लोग घर पर रहना ही पंसद करते हैं। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे में आप पुराने 25 पैसे के सिक्के की खोज कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो बदले में आपको 1.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं।

बस आपको करना होगा ये काम

यदि आपको 25 पैसे का सिक्का मिल जाता है तो आपको केवल 25 पैसे के सिक्के का फोटो क्लिक करना है और फोटो को IndiaMART.com पर अपलोड करना है। IndiaMART.com पर लोग 25 पैसे के सिक्के की नीलामी में हिस्सा लेते हैं। जो व्यक्ति अधिकतम बोली लगाएगा वह सिक्का लेगा। आपको खरीदार के साथ बातचीत करने की अनुमति है। लेकिन एक शर्त यह है कि आपके 25 पैसे के सिक्के का रंग चांदी का होना चाहिए। इसके साथ ही इस वेबसाइट पर आप कस्टमर से मौल-भाव भी कर सकते हैं।

इतना ही नहीं, आप पुराने 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्के बेचकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आप उन सिक्कों को IndiaMART.com पर बेच सकते हैं जहाँ कोई पुराने सिक्के प्राप्त कर सकता है। अगर आपके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, जिन पर माता वैष्णो देवी खुदी हुई हैं तो आप लाखों रुपये कमा सकते हैं।

दरअसल, 25 पैसे का ये सिक्का 1985 में तैयार किया गया है। अगर आपके पास है तो आप 1.5 लाख रुपए तक आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि जो लोग पुराने सिक्को का कलैक्शन करते हैं वो ऊंची से ऊंची कीमत पर पुराने सिक्को को खरीदते हैं।

25 पैसे का सिक्का कैसे करें अपलोड

आप घर बैठे ही इंडियामार्ट पर अकाउंट बनाइए और इन सिक्कों की फोटो अपलोड कर पैसा कमाइए। इसके लिए आपको indiamart.com की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा और फिर सिक्के की डिटेल अपलोड करनी होगी।

