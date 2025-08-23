केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार 5 दिन पहले मिल जाएगी सैलरी, यहां के लिए आया खास आदेश

गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सैलरी पहले देने का फैसला किया है। सरकार ने महाराष्ट्र में काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को 26 अगस्त को सैलरी जारी करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने विभागों से कहा कि महाराष्ट्र में रक्षा, डाक और दूरसंचार के जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं, उनका वेतन मंगलवार को डिस्बर्स कर दिया जाए। इससे पहले केरल में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओणम उत्सव के मद्देनजर 25 अगस्त को सैलरी देने का आदेश आया था।
केंद्र सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 26 अगस्त को पेंशन भी रिलीज कर दी जाए ताकि पेंशनरों को उत्सव धूमधाम से मना सकें। साथ ही महाराष्ट्र में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को भी इस तारीख को वेतन दिया जाएगा।
केंद्र के मुताबिक सैलरी, वेज या पेंशन को पहले जारी करने के मायने एडवांस पेमेंट है। इसे कर्मचारी की पूरे माह की सैलरी, वेज या पेंशन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई कटौती करनी है तो वह अगस्त की रकम में से की जाएगी।
केंद्र ने मंत्रालयों और विभागों से कहा कि वह सैलरी पहले देने का निर्देश महाराष्ट्र और केरल के दफ्तरों को तत्काल दे दें। साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि वह उन बैंकों को खबरदार कर दे जो सैलरी या पेंशन जारी करते हैं ताकि वे समय रहते व्यवस्था को और दुरुस्त कर लें।