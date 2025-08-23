केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार 5 दिन पहले मिल जाएगी सैलरी, यहां के लिए आया खास आदेश

गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सैलरी पहले देने का फैसला किया है। सरकार ने महाराष्ट्र में काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को 26 अगस्त को सैलरी जारी करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने विभागों से कहा कि महाराष्ट्र में रक्षा, डाक और दूरसंचार के जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं, उनका वेतन मंगलवार को डिस्बर्स कर दिया जाए। इससे पहले केरल में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओणम उत्सव के मद्देनजर 25 अगस्त को सैलरी देने का आदेश आया था।