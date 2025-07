Trump Tariffs से अमेरिकी उद्योग को बड़ा झटका: लागत बढ़ी, नौकरी और AI विकास को खतरा

Trump Tariff Impact on US Industry: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) अगस्त 2025 से कुछ देशों से होने वाले आयात पर 15% से 50% तक टैक्स (Trump Tariff Impact on US Industry) लगाएंगे। वाशिंगटन सेंटर फॉर इक्विटेबल ग्रोथ की रिपोर्ट के अनुसार, इससे अमेरिकी फैक्ट्रियों की उत्पादन लागत 2% से 4.5% तक बढ़ सकती है, जिससे पहले से कम लाभ मार्जिन और घट जाएंगे। इस बढ़ी लागत के कारण कंपनियों को कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगानी पड़ सकती है, वेतन वृद्धि धीमी हो सकती है, और कहीं-कहीं बंदी या छंटनी भी हो सकती है। अमेरिकी श्रम विभाग की रिपोर्ट बताती है कि 14,000 से अधिक विनिर्माण नौकरियाँ बर्खास्त की जा चुकी हैं। रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) की ओर से 1 अगस्त से लगाए जा रहे नए आयात शुल्कों (Tariffs) के चलते ये शुल्क टैक्सटाइल, स्टील, एल्युमिनियम से लेकर AI में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक इनपुट (Electronic input) तक पर लागू होंगे।