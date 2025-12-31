Gold Rate Today: सस्ते हो गए सोने-चांदी, कीमतों में जबरदस्त गिरावट, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार दोपहर सोने का भाव 0.81 फीसदी या 1105 रुपये की गिरावट के साथ 1,35,361 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार दोपहर चांदी का वायदा भाव 5.16 फीसदी या 12,912 रुपये की गिरावट के साथ 2,38,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, बुधवार को 24 कैरेट सोने का रेट 1,33,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,29,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,18,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,07,810 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 85,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
तनिष्क बुधवार, 31 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,24,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,02,230 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,36,310 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में बुधवार, 31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,35,870 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,24,550 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,01,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,24,550 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,01,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 79,260 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 31 दिसंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,24,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
