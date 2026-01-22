उल्टा पड़ा Trump का दांव, अमेरिकी भुगत रहे Tariff का सबसे ज्यादा खामियाजा, खर्चों में रिकॉर्ड तेजी

यह स्टडी ऐसे समय आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड (Trump tariffs Greenland threat) पर कब्जे के लिए टैरिफ को हथियार बना रहे हैं। ट्रंप ने सभी यूरोपीय देशों से कहा है कि अगर वे ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उनका साथ नहीं देते हैं, तो अतिरिक्त टैरिफ के लिए तैयार रहें। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड को 1 फरवरी से 10% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जो 1 जून को बढ़कर 25% हो जाएगा। इतना ही नहीं ट्रंप ने फ्रेंच वाइन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गाजा के लिए ट्रंप के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इंकार कर दिया है। इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए 1 अरब डॉलर का निवेश आवश्यक शर्त रखी गई है।