ट्विटर में कर्मचारियों की छंटनी शुरू, कर्मचारियों को भेजा जा रहा मेल, खर्च में कटौती करना चाहते हैं एलन मस्क

ट्विटर में कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई है, जिसके बारे में कर्मचारियों को मेल भेजा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर से आज 3,700 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया सकता है।

Twitter starts laying off employees, mail being sent to employees, Elon Musk wants to cut expenses