FASTag Pass में 1 Trip का समझिए गणित

इस Toll Plaza के बारे में ऐसे समझा जा सकता है कि आपने एक तरफ से एंट्री ली और आपकी गाड़ी का नंबर रजिस्टर हो गया और जब आप वापस लौटे तो यात्रा पूरी मानी गई और उसका जो भी चार्ज बना वो काट लिया गया। वहीं अगर FASTag Annual Pass के साथ यात्रा कर रहे हैं और Closed Tolling fee plazas पड़े तो यहां आपको अपनी 1 Trip पूरी करने के लिए वापसी भी इसी प्लाजा से करनी होगी। उदाहरण के तौर पर ऐसे Closed Tolling fee plazas बाईपास, बड़े ब्रिज और टनल पर बनाए जाते हैं, जिन पर एंट्री और एक्जिट प्वाइंट होते हैं।