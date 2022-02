Upcoming IPO List: अगले महीने LIC सहित लॉन्च होंगे 8 आईपीओ, जानें पूरी डिटेल्स

अगले महीने आठ कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंतजार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के आईपीओ (LIC IPO) का है। एलआईसी के आईपीओ के 11 मार्च को आने की संभावना है। वहीं कुछ और भी आईपीओ आएंगे जो आपको बंपर कमाई का मौका दे सकते हैं।

आप भी निवेश के जरिए अपनी आमदमी में इजाफा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। दरअसल आईपीओ (IPO) के लिहाज से बीता वर्ष काफी अच्छा साबित हुआ था। इस दौरान 65 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए सवाल लाक करोड़ से ज्यादा की कमाई की। यही वजह है कि इस साल भी कई आईपीओ आने की संभावना है। अगले महीने ही करीब 8 नए आईपीओ आने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंतजार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को लेकर हो रहा है। माना जा रहा है कि एलआईसी का आईपीओ 11 मार्च को आ सकता है। आप भी इन आईपीओ में निवेश के जरिए बंपर कमाई कर सकते हैं।

Upcoming IPO List: 8 IPOs to be launched in march including LIC