सिर्फ 9 महीने में 80% बढ़ गई भारतीय मूल के इस अरबपति की दौलत, कैसे हुआ ये चमत्कार?

2023 की शुरुआत में विवेक ने राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कंपनी के बोर्ड से खुद को अलग कर लिया। इस दौरान, उन्होंने एक अन्य कंपनी Telavant में अपनी हिस्सेदारी स्विस ड्रग कंपनी Roche को 7.1 अरब डॉलर में बेच दी। विवेक रामास्वामी ने अपने पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई रखा। उन्होंने कई अलग-अलग कंपनियों में निवेश किया और अपनी हिस्सेदारी बेचकर मोटा मुनाफा कमाते रहे। फोर्ब्स के मुताबिक, भारतीय मूल के इस अरबपति के पास Chapter नामक स्टार्टअप में भी हिस्सेदारी है। यह स्टार्टअप सीनियर सिटीजन को मेडिकेयर में मदद करता है। ब्लूमबर्ग ने अप्रैल में बताया था कि कंपनी ने करीब 1.5 अरब की वैल्यूएशन पर सीरीज D फंडिंग में 75 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति का कहना है कि रामास्वामी की हिस्सेदारी लगभग 100 मिलियन डॉलर (6.7%) की है।