8th Pay Commission के आने से सैलरी से लेकर पेंशन में क्या होगा बदलाव? जानिए यहां

8th Pay Commission को लेकर मीडिया में तरह-तरह के अनुमान जताए जा रहे हैं। कुछ रिसर्च में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14% से 34% तक बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि छठे और 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के रहन-सहन को और बेहतर बना देगा। यानी सैलरी में इक्रीमेंट महंगाई की दर को ध्यान में रखकर किया जाएगा। हां, इसके लागू होने के टाइम को लेकर भ्रम की स्थिति है। कयास लग रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। बहरहाल, नए वेतन आयोग को जब भी मंजूरी मिले, यह लागू जनवरी 2026 से ही होगा।
1- क्या है Fitment Factor
यह बेसिक पे पर लगाया जाने वाला मल्टीपल है। अनुमान है कि यह 1.83 से 2.46 के बीच होगा। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 किया गया था। उदाहरण के तौर पर जिसकी बेसिक 30,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 है तो 8वें वेतन आयोग में उसका नया बेसिक 75,000 रुपये महीने हो जाएगा।
2- क्या है Basic Pay
7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे 7000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये महीने की गई थी। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मिनिमम बेसिक पे 8वें वेतन आयोग में बढ़कर लगभग 30,000 रुपये हो सकती है।
3- कितने तरह के Allowances मिलते हैं
4- कितनी Pension
8वें वेतन आयोग में पेंशन भी फिटमेंट फैक्टर से संशोधित होगी। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 20,500 से 25,740 रुपये तक हो सकती है। एनपीएस योगदान (NPS) भी नई सैलरी के अनुसार बढ़ेगा।
5- क्या है Pay Matrix
नया मैट्रिक्स लाकर वेतन स्लैब और इन्क्रिमेंट को आसान बनाया जाएगा।
नई ग्रॉस सैलरी = (मौजूदा बेसिक x फिटमेंट फैक्टर) + DA + HRA Class
DA = 0 (8वें वेतन आयोग के लागू होने के समय)
HRA = शहर की कैटेगरी पर निर्भर करेगा
उदाहरण 1 - श्रीराम शर्मा का उदाहरण लेते हैं, जो सेना में हैं और दिल्ली में रहते हैं।
बेसिक पे = 1,00,000 रुपये
फिटमेंट फैक्टर = 2.6
HRA = 30% = 30,000 रुपये
कुल वेतन = (1,00,000 × 2.6) + 0 + 30,000 = 2,90,000 रुपये
उदाहरण 2 - श्री कुमार (नेवी में हैं और मुंबई में रहते हैं)
बेसिक पे = 1,50,000
फिटमेंट फैक्टर = 1.92
HRA = 30% = 45,000 रुपये
कुल वेतन = (1,50,000 × 1.92) + 0 + 45,000 = 3,74,400 रुपये