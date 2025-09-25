क्या है PLB? जिससे रौशन होगी 11 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली

रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि योग्य कर्मचारियों को 17,951 रुपये बोनस दिया जाएगा। यह रकम सीधे उनके बैंक खाते (सैलरी वाले मोड) में जाएगी। जो कर्मचारी पूरे साल सेवा में रहे और सस्पेंड, रिटायर या मृत नहीं हैं, वे इसका फायदा लेंगे। अगर कोई कर्मचारी बीच में सेवा छोड़ चुका है या साल पूरा नहीं किया है, तो उसका बोनस प्रो रेटा आधार पर (जितने दिन काम किया, उसके हिसाब से) दिया जाएगा।