Home Loan की एप्लीकेशन हो रही है रिजेक्ट? कहीं ये 8 गलतियां तो नहीं कर रहे आप

कर्जदाता आवेदक की स्टेबल नौकरी और आय के रिकॉर्ड को भी देखते हैं। आयु, राष्ट्रीयता और शैक्षिक योग्यता जैसे फैक्टर भी लोन मंजूरी पर असर डाल सकते हैं। बार-बार नौकरी बदलना भी लोन स्वीकृति के मौके कम कर सकता है। बैंक आवेदक की जॉब स्टेबिलिटी को बहुत महत्व देते हैं। अगर आपने बार-बार नौकरी बदली है, तो बैंक यह मान सकते हैं कि आप भविष्य में भी ऐसा कर सकते हैं या बेरोजगार हो सकते हैं, जिससे लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में हैं या आपकी आय अनियमित है, तो यह भी लोन रिजेक्शन का कारण हो सकता है।