क्यों लगा IndiGo को 2000 करोड़ रुपये का झटका? यात्रियों को मिलेगा वाउचर

इस घटना के बाद इंडिगो ने ऑपरेशंस को सामान्य करने के लिए अतिरिक्त खर्च किया। खोए बैगेज लौटाने, कूरियर सर्विस और ग्राउंड स्टाफ बढ़ाने पर भी बड़ी रकम लगी। कंपनी ने यात्रियों की नाराजगी कम करने के लिए 10 हजार रुपये तक के फ्लाइट वाउचर देने की घोषणा की। अनुमान है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा प्रभावित यात्रियों को किसी न किसी राहत का लाभ मिलेगा। हालांकि इंडिगो का कहना है कि वह स्थिति से उबरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस संकट का असर आने वाली तिमाहियों के नतीजों में दिख सकता है।