Why Share Market Fall: हर तरफ लाल ही लाल, शेयर बाजार में आज भी बड़ी गिरावट, क्या है वजह?

जैसे ही लगता है कि टैरिफ को लेकर राह आसान होने वाली है, ट्रंप एक नया राग छेड़ देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर टैरिफ वॉर को हवा देने का काम कर रहे हैं। ट्रंप ने भारतीय चावल पर नया टैरिफ लगाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा, 'भारत अपने सस्ते चावल अमेरिका में डंप कर रहा है, जिससे लोकल किसान परेशान हैं। यह और नहीं चलेगा।' ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा को भी नए टैरिफ की धमकी दी है। इससे निवेशकों का सेंटीमेंट डाउन हुआ है।