ऑफिस आवर्स के बाद भी जेन जी कर रहे ‘सेकेंड शिफ्ट’, मजबूरी या महत्वाकांक्षा?

कुछ इंडस्ट्रीज में साइड हसल की कमाई उतनी अनियमित नहीं होती, जितनी आमतौर पर समझी जाती है। कई बार साइड हसल स्टेबल इनकम का जरिया बन जाता है। साइड हसल आज अपस्किलिंग का भी बड़ा माध्यम बन गया है। लोग अपनी अतिरिक्त कमाई से सॉफ्टवेयर और कोर्सेज में निवेश करते हैं। आज का साइड हसल सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि पैशन, वित्तीय सुरक्षा और आत्मसंतुष्टि के बारे में भी है। कुछ का कहना है कि साइड हसल उन्हें अपनी फुल-टाइम जॉब में भी बेहतर महसूस कराता है और दोनों मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाते हैं।